Cameroun 0-0 (1-3 atb) Egypte: Les lions éliminés par l'Egypte :: CAMEROON

CAN 2021, demi-finale. Le Cameroun a été battu 0-0 (1-3 atb) par l'Egypte jeudi à Olembé (Yaoundé).

Les Camerounais ont touché 2 fois les montants de Gabaski par Michaël Ngadeu (18ème) et Samuel Oum Gwet (70ème).

Moment de panique

Le capitaine des Pharaons a hérité d'un cadeau de Martin Hongla. Le milieu camerounais avait en effet manqué une passe en retrait vers son gardien. Mais, Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool, a échoué devant André Onana sorti hors de sa surface pour sauver les meubles grâce à un tacle regulier (56e).

Rouspétance

L’arbitre gambien, Bakary Papa Gassama a expulsé Carlos Queiroz le sélectionneur des Pharaons à la 90e pour contestations.

Maladresse des Lions

Les deux sélections n'ont pas pu se départager après 120 minutes de jeu. Il a fallu attendre la séance fatidique des tirs aux buts pour voir les Pharaons triompher.

Ahmed Mostafa Mohamed Sayed (Zizo), Mohamed Abdelmonem et Mohanad Lasheen n'ont pas tremblé devant le portier camerounais André Onana.

Côté Cameroun, seul le capitaine Aboubacar Vincent a transformé son tir au but. Harold Moukoudi, Léa Sidiki et Clinton Njié et ont manqué leurs tirs permettant ainsi à l'Egypte de s'ouvrir les portes de la finale qui se dispute le dimanche 6 février.

Pas de sacre à domicile

Comme en 1972 à domicile, les Lions indomptables, 5 fois champions d'Afrique, se contenteront de la petite finale. Les Etalons du Faso seront aux menus des Lions indomptables au stade Amadou Ahidjo samedi.

L'Égypte, déjà sacré 7 fois, rencontrera le Sénégal pour un nouveau titre.