AMOUGOU BELINGA A PARIS: PAUL BIYA ORDONNE LA RESTITUTION DES DOCUMENTS DE VOYAGE DU MILLIARDAIRE

Sa Majesté, Jean Pierre AMOUGOU BELINGA, PDG du Groupe l'Anecdote, est à Paris ( France) depuis ce mardi, 1er février 2022. L'homme d'affaires milliardaire camerounais, prioritaire de Télésud, préside, ce mercredi, à Paris, le conseil d'administration de la télévision suscitée.

"Ce déplacement a été rendu possible suite aux très hautes instructions du Président de la République, Son Excellence Paul Biya", écrit dans le communiqué radio-presse, la cheffe de la Division de la Communication du Groupe l'Anecdote, et porte-parole du PDG, Inès Arielle BELINGA.

Et d'exprimer la gratitude de Sa Majesté Jean Pierre AMOUGOU BELINGA à l'endroit de Paul BIYA: "Le Président du Groupe l'Anecdote remercie le Chef de l'État pour sa clairvoyance, et sa constante bienveillance à l'endroit du Groupe l'Anecdote et de son modeste promoteur.

Il y a quelques semaines, des incompréhensions et des heurts survenus à l'aéroport de Yaoundé - Nsimalen, avaient conduit au retrait des documents de voyage de l'homme d'affaires milliardaire Jean Pierre AMOUGOU BELINGA. Le PDG du Groupe l'Anecdote s'apprêtait à prendre un vol d'Air France pour Paris, lorsqu'il se verra brandir dans l'incompréhension totale, un document d'interdiction de sortie du territoire camerounais.

Et depuis lors, des commentaires sont allés bon train, chacun allant de ses allégations. Mais aujourd'hui, le Chef de l'État a rétabli le PDG du Groupe l'Anecdote dans sa dignité, en donnant des "très hautes instructions" pour son voyage, et donc la levée d'interdiction de sortie du territoire camerounais. Jean Pierre AMOUGOU BELINGA est donc en France. Il peut donc dire à ses détracteurs : " Me voici donc à Paris".