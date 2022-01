Nestlé a collecté et recyclé 200 tonnes de déchets plastiques en 2021 au Cameroun :: CAMEROON

Nestlé Cameroun a collecté et recyclé plus de 200 tonnes de déchets plastiques en 2021 au Cameroun grâce à son partenariat avec Namé Recycling. L’entreprise a ainsi atteint l’objectif qu’elle s’était fixée pour l’année 2021 en matière de collecte et de recyclage des déchets plastiques. Cette action s’inscrit dans le cadre de son engagement à contribuer à la lutte contre la pollution par le plastique en vue de préserver l’environnement.

A titre de rappel, Nestlé s’est engagé au niveau global à rendre ses emballages recyclables ou réutilisables d’ici 2025 avec un accent particulier sur la lutte contre la pollution par les déchets plastiques. Ceci rentre dans le cadre de l’engagement global que Nestlé a pris solennellement le 3 décembre 2020, qui vise à atteindre Zéro émissions nettes d’ici 2050. Les emballages contribuent à préserver la salubrité et la fraicheur de nos aliments, mais la présence des déchets plastiques dans la nature est un défi mondial auquel il est nécessaire de répondre urgemment.

Pour Robert HELOU, Administrateur Général de Nestlé Cameroun « Après avoir collecté et recyclé 100 tonnes de déchets plastiques en 2020 et, 200 tonnes en 2021, l’objectif pour Nestlé en 2022 sera de collecter et de recycler 300 tonnes afin d’atteindre la neutralité plastique, avec l’aide de ses différents partenaires. Nestlé Cameroun est résolument engagé à accélérer ses efforts pour protéger l’environnement et faire la différence.»

Nestlé continue d’encourager l’ensemble de tous les acteurs de la chaîne de valeur à se mobiliser en faveur des actions et initiatives qui protègent l’environnement et, qui favorisent une transition juste vers un écosystème alimentaire régénérateur pour tous. Car ce n’est qu’ensemble que nous

pourrons faire la différence.