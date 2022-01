CAMEROUN :: Drame d’Olembé : Le SDF demande une enquête indépendante :: CAMEROON

Par la voix de son 1er vice-président, Joshua Osih, le Social Democratic Front (SDF) réagit officiellement à la bousculade mortelle survenue au stade d’Olembé à Yaoundé, lors du match Cameroun – Comores le 24 janvier dernier. Après des condoléances aux familles endeuillées et un message de réconfort aux blessés, Joshua Osih place le gouvernement devant ses responsabilités.

« Ce tragique incident inexcusable et injustifiable pour un événement d’une telle envergue, devrait pousser le gouvernement à diligenter une enquête indépendante afin d’établir les responsabilités, rendre justice et surtout prendre toutes les mesures urgentes qui s’imposent pour éviter d’autres débordements et incidents du genre pour les matches à venir », écrit-il dans un communiqué daté du 25 janvier.

Le parlementaire estime par ailleurs qu’il est « impératif » le gouvernement accorde à la sécurité de la Coupe d’Afrique des nations (Can) « la même importance qu’il accorde déjà à la sûreté, afin de prévenir tout nouvel incident ».

Les « mesures urgentes » suggérées par le n° 2 du SDF se rapportent, entre autres, à l’organisation de l’accès aux stades, la régulation du trafic et de la mobilité à l’arrivée et au départ des stades, une meilleure gestion des spectateurs et meilleur contrôle des foules.

Le député ne se contente pas de faire des propositions uniquement pendant le déroulement de la compétition. « Au lendemain de ce tournoi de la Can, il faudra le point sur cet événement que les Camerounais ont voulu splendide et joyeux (…). Ceux qui n’ont pas répondu aux attentes placées en eux devront être tenus responsables ».