LA MALEDICTION DU RIZ AU CAMEROUN ?

Le Cameroun peut produire du riz à Galim, Santchou, Ndop, Tonga, dans tout le nord et l’extrême nord, sans citer la gigantesque plaine du Noun. Seulement, malgré tout ce potentiel, la production annuelle est à 140 170 Tonnes alors qu’il y a plus de 4 ans que le Sénégal a franchi la barre d’1 millions de tonne, le Ghana 1 million de tonnes en 2021, 8,9 millions de tonnes en 2018 pour le Nigeria, etc …



Avec toutes les subventions que le gouvernement donne tous les ans à la Semry, les milliards du contrat-Plan, 08 milliards dans le cadre des grandes réalisations pour une autosuffisance en riz, des milliards pour l’agropole de riz de Galim, nous apprenons que le pays ne produit que 140 170 tonnes de riz pour une demande annuelle des ménages évaluée à 757 000 tonnes. La solution facile pour certains malgré le discours sur l’import-substitution c’est l’importation. Pour la seule année 2020 le pays a importé pour plus de 591 597 tonnes de riz, pour une valeur de 159,8 milliards de FCFA.



« Serions-nous incapables de faire ce que d’autres pays comparables au nôtre ont fait ou sont en train de faire ? Je ne le crois pas. Nous avons des hommes, des femmes et des jeunes talentueux, ingénieux, bien formés et entreprenants, capables de relever ces défis. Nous avons des ressources naturelles, abondantes et variées. Nous avons des institutions, modernes et démocratiques. Notre pays connaît la paix et la stabilité. Alors que nous manque-t-il ? » Paul Biya 31 Décembre 2013



Jouer avec la fortune publique parce que le bilan sera porté par le chef de l’État, s’exhiber en buvant du vin Petrus alors que le président Biya ne cesse de féliciter le peuple camerounais pour sa résilience, comme disait quelqu’un, le SanS-Payer ne va pas rater certains pontes du régime, un audit du contrat-plan de la Semry est déjà initie.