CAMEROUN :: Voici le mariage de l’année 2021 :: CAMEROON

Le célébrissime homme d’affaires Jean-Pierre Amougou Belinga âgé de 56 ans fit un mariage incroyable dans la communauté chrétienne le samedi 20 Novembre 2021 à Yaoundé. Il épousa Mélissa Ronalde Etoundi Nsoe fille de l’ancien commandant de la garde présidentielle Raymond Etoundi Nsoe.

Qui est donc la marié Mélissa Ronalde ?

Mélissa Ronalde Etoundi Nsoe est une jeune présentatrice télé ayant obtenu ses Diplômes universitaires à la SEGI University de Malaisie et de l'Université York St John au Royaume-Uni. Elle intégra le groupe de télévision Vision 4 en Janvier 2018 comme stagiaire et marqué par son bon travail Mélissa fut recrutée par le promoteur Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais sous le feu de l’amour cette relation professionnelle se concrétisa par un mariage les plus beau et médiatisé dans le Cameroun.

La robe de Mélissa Ronalde

Les robes de mariage sirène sont des tenues conçues de l’Aire Barcelona et sont l’une des robes de mariage que toutes jeunes filles qui rêvent portées lors de leur mariage de noce. Ce sont des robes de prestige coûtant énormément cher et sont généralement loué lors de ces occasions par nos jeunes mariées dans les boutiques de location ou de vente. La robe de mariée sirène est généralement de coupes évasées en dentelle à bustier et sans manches rendant la mariée élégante et belle pour son jeune époux. Tenue de mariage qui sont portés lors des cérémonies pendant l’union de la femme dans les mairies ou les églises pour dire oui devant les hommes et concrétiser leur acte en signant l’état civil. Nous avons le cas de la célèbre Mélissa Ronalde pas trop connu sur le plan médiatique, qui eut porté ce type de robe sirène pour couvrir tout son évènement de mariage avec le belle homme Jean-Pierre Amougou Belinga.

Les robes de mariage sirène sont en conclusion l’une des tenues de haute qualité et brisée par tous les femmes le jour de leur mariage. Ces tenues n’étant pas accessible par tous d’autres se penchent vers des modèles moins couteux. Comment pouvons-nous faire face à cette situation pour résoudre le problème des jeunes filles qui pensent à ce marié dans un avenir proche ?