CAMEROUN :: Voici trois astuces pour éloigner le stress :: CAMEROON

De nos jours les modes de vie des populations les exposent à différents problèmes de santé. Le plus récurrent reste le stress qui a lui seul occasionne plusieurs autres pathologies très dangereuses pour notre corps. En trois 3 étapes nous vous présentons les solutions comment se débarrasser du stress.

La méditation

Méditer vous permet de vous recentrer sur ce que vous considérer comme essentiel. Vous pouvez écouter de la musique en 432 (Canon de Johann Pachelbel, plusieurs musique de Bob Marley,...). Vous pouvez également vous rendre au bord d'une plage comme celle de Kribi et vous laisser guider de l’extérieur et de l’intérieur par le son et le rythme des vagues. Enfin vous pourrez pratiquer du Yoga en salle si vous êtes à Yaoundé.

Les Jouets Sensoriels

Les jouets sensoriels sont de plus en plus rependus dans le monde. Ces jouets ne s'adressent plus seulement aux enfants, mais les adultes devraient également s'y intéressés. Des jouets sensoriels les plus populaires, vous pourrez utiliser pour déstresser Le « Pop it », Go Pop ou encore les fidget toys .

La pratique du sport

Faites un sport que vous aimez. Plus vous aimez ce que vous faites mieux vous vous sentirez. Pendant votre sport, vous dégagez des hormones du bien-être, les endorphines, sont libérées. Vous vous sentirez mieux, votre taux d'anxiété diminuera et vous aurez en plus un sommeil plus apaisé. Faire du sport vous permettra également de libérer de dopamine de votre cerveau.

En dehors de ces trois éléments, vous devez vous socialiser, sourire et rire à la vie, faire de la lecture et surtout bien dormir.