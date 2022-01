FRANCE :: COMMUNIQUE DE PRESSE: FOIRE INTERNATIONALE AFRICAINE DES TALENTS AFRICAINS DU 22 AU 26 JUIN 2022

Pour sa 1ère édition, la Foire Internationale Africaine révèlera le talent des professionnels africains du 22 au 26 juin 2022 à Paris

Réveiller le génie qui sommeille chez les africains et valoriser leur savoir-faire, tel est l’objectif de la Foire Internationale Africaine qui se tiendra à Paris Nord Villepinte du 22 au 26 juin 2022. Pour cette rencontre, plus de 50 000 visiteurs sont attendus.

Conçue pour ramener une dimension humaine dans un monde où l’e-commerce connaît un essor considérable, la Foire internationale africaine (la FIA) aura pour objectif de favoriser la rencontre et l’échange entre talents non-visibles et amateurs d’une production africaine foisonnante.

C’est à Paris Nord de Villepinte que se retrouveront les producteurs, fabricants, créateurs répartis sur plusieurs centaines de stands. Mettant en avant le savoir-faire africain, les visiteurs auront l’opportunité de s’imprégner de la créativité des exposants grâce à une galerie d’art et une série de stands consacrés à la mode, aux cosmétiques, à la gastronomie et au voyage.

Le Forum sera également l’occasion d’exposer au monde l’expertise des professionnels issus du continent via des espaces dédiés aux énergies renouvelables ou encore aux banques et aux assurances. « Nous sommes très fiers de présenter cette première édition de LA FIA qui sera d’une envergure inédite et incarnera la vitrine de ce que l’Afrique fait de mieux.

800 stands sont prévus et nous attendons une vingtaine de pavillons d’États africains. » a affirmé Maximilien Mahougnon EDGARD, membre du comité d'organisation de LA FIA d'origine béninoise et professionnel dans le domaine de l'évènementiel depuis près de 25 ans.

Site Internet : https://www.la-fia.com/

A propos : Créée pour répondre à une carence en visibilité des talents africains, qu’ils soient basés en Afrique ou ailleurs, la Foire Internationale Africaine (LA FIA) est née de la rencontre de deux hommes, Maximilien Mahougnon EDGARD et Jean-Marc FERNANDEZ.

La société PSI - POOL SERVICE INTERNATIONAL au 37 avenue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris organise l'évènement.

Contact presse : Keshia Dupros

keshia.dupros@gmail.com

+33(0)628342562