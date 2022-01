MONDE ENTIER :: Bio-tiful cosmetic: COMMENT GARDER UNE PEAU NOIRE BELLE ET EN SANTE :: WORLD

La peau noire est épaisse et tonique. Sa forte teneur en mélanine ralentit son vieillissement cutané et constitue un écran naturel contre les UV du soleil. Toutefois, pour qu’elle reste belle et éclatante, il faut lui offrir des soins spécifiques.

Le secret premier d'une belle peau c'est de la nettoyer et l'hydrater constament.

Il existe aujourdhui plusieurs variétés de peaux noires .Plus elle est foncée, plus elle est riche en mélanine, un pigment qui protège naturellement des rayons du soleil.

Les peaux noires, mates ou métissées sont également plus épaisses, plus résistantes au vieillissement et plus toniques que les peaux caucasiennes ou asiatiques.

Voici quelques conseils de BIO-TIFUL COSMETICS comment prendre soin de votre peau noire et la garder en santè.!

Nettoyer et hydrater constamment la peau est le premier secret d’une belle peau noire naturelle . La peau noire etant tres reactives, il faut utiliser des produits naturals hydrants, sans alcool .

Les imperfections de la peau sont la consequence des inflammations provoquées par des agressions extérieures bénignes telles que les impuretés et les résidus de pollution .

La peau du visage est naturellement la partie la plus exposée, raison pour laquelle vous verez l’apparition de boutons, points noirs et autres comédons, ill est donc important de prendre le temps de bien nettoyer sa peau le matin et le soir.

-Se protéger du soleil: On a parfois tendance à l oublier , quoi que la concentration élevée de la mélanine des peaux noires preserve des coups de Soleil trop rapide, il n en demeure pas moins que le soleil ait des effects visible ou nosifs sur la peau.

-La nutrition : une bonne hygiène alimentaire composée des fruits et légumes vous aidera à tonifier votre peau.

-Le démaquillage : le demaquillage devrait faire partir des reflexes journalier. Utiliser les gels démaquillants à rincer de préference, utiliser des lotions toniques ainsi qu une crème hydratante après le démaquillage pour libérer les pores enfin que la peau respire.

-Enfin utiliser les produits selon votre style de peau : seche, grasse, deshydratee ou mixte

Merci de nous avoir lu, le prochain article sera basé sur les différents types de peaux et leur charistiques

