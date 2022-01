CAMEROUN :: LA TOILE PARLE DE SAMUEL ETOO : TEMOIGNAGES :: CAMEROON

La série de documentaires sur Eto'o sur Canal+ est incroyablement dantesque ! Je n’arrive pas à croire que cette légende est camerounaise!

En plein été 2012 pendant que la presse camerounaise et la Fecafoot tentent de l’humilier , en plein coeur de Time Square à Manhattan je vois une immense affiche publicitaire de Puma avec Eto’o sur l’affiche.



Des milliers de touristes du monde entier prennent des photos. Je m’approche de l’un d’eux et je demande qui est ce sur l’affiche, le mec me répond une légende. Il me dit a Tahiti d’où il vient Eto’o est considéré comme un “dieu”.

Au même moment à Yaoundé Tombi à Roko déclare à la presse “Eto’o c’est qui?



Il n’est pas indispensable “

Le niveau de détestation de soi au Cameroun est assez impressionnant.

Eto’o est a des années lumières du Cameroun et du reste du continent, que l’on aime ou pas, faut respecter sa carrière. Il n’a pas triché et a obtenu par le travail tout ce qu’il a eu dans sa vie.