Des journalistes camerounais formés à la couverture médiatique d'une compétition internationale

A l’initiative des ministères de la Communication et du Sport et Education physique , certains journalistes des régions du centre , du littoral et du sud-ouest ont formé pour une meilleure couverture de la CAN.

Le Cameroun accueille la 33è édition de la coupe d’Afrique des nations à partir du dimanche 9 janvier prochain pour ce faire tous les journalistes camerounais accrédités se doivent de se déployer de façon optimale pour proposer à leur audience les meilleurs rendus de cette compétition.

C’est dans cette optique que le couple Minsep - Mincom a initié des séries de formation à l’endroit des journalistes camerounais accrédités à cette compétition.

Après les journalistes de Yaoundé dans la journée du jeudi 6 janvier , c’était au tour de ceux du Littoral et du sud-ouest de se retrouver dans la salle de conférence du stade omnisport de Limbe pour recevoir quelques rouages dans la pratique de leur métier.

En posture de professeurs , William Wassaloko, Charlie Djatchu et David Eyengue ont partagé leur expérience des grandes compétitions à leurs jeunes confrères histoire de les préparer à cette grande échéance qu’est la Can au Cameroun.

Mabelle Djad journaliste à Abk dira à ce propos que « Nous repartons armés et véritablement à la fin de cette session de formation . Nous en avions besoin pour affronter ce grand défi qu’est la can au Cameroun ».

Après Limbe ce sera au tour Bafoussam et Garoua ce 08 janvier 2022.