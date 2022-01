CAMEROUN :: THE OKWELIANS FELLOWSHIP FOR YOUNG CAMEROONIAN LEADERS: PLACE A L'ACTE 2

L'appel à candidatures est ouvert depuis le 30 novembre 2021. Jusqu'au 18 janvier 2022, les jeunes leaders camerounais âgés de moins 30 ans peuvent postuler pour participer à la deuxième édition de The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders (OFYCL).

Organisée par le think Do Tank The Okwelians, l'initiative s'adresse aux jeunes talents issus de tous les secteurs d'activité (privé, public, médias, culture, sports, etc.). Ces derniers doivent être engagés dans la réflexion et l'action pour la transformation du Cameroun. Chaque année le programme rassemble 20 jeunes résidant dans les dix régions du pays.

Les candidatures de ceux de la diaspora répondant aux critères d'éligibilité sont encouragées. Un jury indépendant composé de personnalités reconnues assure la sélection des candidats.

Dans le cadre du programme et à travers un parcours s'étendant sur une période de sept mois d'avril à octobre 2022, les jeunes leaders sélectionnés participeront à divers ateliers, sessions plénières, masterclasses, et ted-liketalks sur l'éthique, l'innovation, le leadership ainsi qu'à des causeries et revues littéraires avec des personnalités inspirantes et des hauts dirigeants des secteurs public et privé.

Visites d'entreprises, services communautaires, mentorat et coaching ponctueront également le programme. Rappelons que la première édition était parrainée par André Siaka, Président Directeur Général de ROUTD'AF et Denise Epote, Directrice Afrique du Groupe TV5.

Elle a porté un coup d'accélérateur au parcours de quatorze jeunes leaders inspirants du Cameroun et de la diaspora, affirme le comité d'organisation The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders.