Mamady Doumbouya : Au foot comme dans l'armée

Le président de transition en Guinée a imposé à son équipe nationale de rentrer avec le trophée de la Can 2021, au risque de rembourser les fonds mis à sa disposition pour la compétition.

En l’espace de deux semaines, son nom a défrayé la chronique. Son image a fait le tour du monde et des réseaux sociaux. Mais, c’est surtout son message qui faisait rigoler plus d’un et peut-être faisait paniquer les siens. Puisque l’expression du visage de Mamady Doumbouya, puisqu’il s’agit de lui, ne laissait aucunement transparait un signe de quelqu’un qui ricanait.

Le président de transition en Guinée a, en effet, décidé que l'équipe nationale de football de son pays devienne comme les soldats de l'armée du pays qu’il dirige. Où, l'on ne discute pas les ordres. C'est du moins ce qu’a laissé entrevoir la cérémonie de transmission du drapeau national aux 28 joueurs ainsi qu'au staff technique qui vont prendre part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can) du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun.

Au cours de cette manifestation qui s'est déroulée au palais Mohamed V, le colonel s'est voulu clair : « la coupe ou vous rembourser l'argent qui sera investi sur vous ». C'est donc sur ces propos fermes que l’actuel chef d'Etat guinéen a transmis le drapeau du pays à Mohamed Ali Camara, sociétaire des Young Boys en Suisse.

Battus par exemple 0-3 en amical lundi dernier par le Randwa, les Guinéens jouent maintenant avec la peur dans le ventre. Car, par sa voix et son physique, le robuste et imposant homme d’Etat qui a pris le pouvoir en Guinée-Conakry le 5 septembre 2021 et découvert le 2 octobre 2018 à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays au stade du 28 septembre aux côtés de l'ex-président Alpha Condé préfère déjà préparer les ambassadeurs de la Guinée au pire. Au cas où ce dernier arrive.

Né le 4 mars 1980 dans la zone de Kankan, une région frontalière à la Côte d'Ivoire et le Mali, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya est un officier breveté de l'Ecole de guerre, avec à son actif plus de 15 années d'expérience militaire. Ce colosse au physique impressionnant est aussi instructeur commando à la légion étrangère française. Des indiscrétions font état de ce que lorsqu'il parle, personne n'a le droit de tousser.

C'est donc un soldat bien plein qui a recommandé à son équipe nationale qui va prendre part à la Can de mouiller le maillot afin que « à travers vous, on doit sentir la grandeur du peuple de Guinée (…) à travers votre prestation on doit retrouver la dignité et la bravoure de ce peuple », a-t-il déclaré avant de conclure par une autre recommandation.

Celle de la discipline à chaque instant et de l'engagement à tous les moments.