CAMEROUN :: La lutte contre le désordre urbain s’intensifie à Yaoundé :: CAMEROON

Comme mesure répressive, la direction du bon ordre urbain a posé des sabots sur plusieurs bus de transport interurbain.

La surprise était au rendez-vous hier 04 janvier au lieudit «Feux Tongolo» à Yaoundé. Les agences de transport situées le long de cette artère ont reçu la visite de la direction du bon ordre urbain de la mairie de la ville. Loin d’être une visite de courtoisie, des sabots ont été posés sur plusieurs bus garés dans des terminaux. Sous le regard impuissant des employés et des passagers, trois bus de l’agence Charter ont été immobilisés.

«Vous voulez qu’on aille où ? Comment allons-nous nourrir nos familles ? », lancent inquiets certains employés. Ces remarques ne vont pas empêcher l’équipe de répression d’accomplir sa mission. Les agences telles que Amigo, Confort voyage et National subiront le même sort.

La répression ne s’est pas limitée à ce site. Les éléments du commissaire Ateba vont se rendre à Etoudi où aucun bus n’est garé dans les terminaux. Après cette escale, ils ont pris la route pour le quartier Manguier. Les contrevenants pris en flagrant délit sont sanctionnés. «Posez les sabots sur les bus. L’heure n’est plus à la sensibilisation», ordonne le commissaire. Ils vont exécuter les ordres en posant les sabots par exemple sur les véhicules des agences Super Confort et Binam ceci malgré le mécontentement des responsables et des passagers.

«Le site de recasement de 5ha, derrière le stade n’est pas viabilisé. N’exagérez pas», lâche un employé. « Il faut vous conformer. Nous voulons rendre la ville belle. En plus la Can approche », réplique un agent de la police. En effet, la note du maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana vise à réduire les nuisances que peuvent causer cette activité sur les voies d’accès au Stade d’Olembé. Les propriétaires et les exploitants de ces agences de transport ainsi que les transporteurs de sable avaient jusqu’au 17 décembre 2021 pour rejoindre le site de recasement qui est situé au quartier Olembé. Sauf que la plateforme multimodale d’Olembé a été envahie par des « brigands » et des mécaniciens.

«La Communauté urbaine avait aménagé le site. Ils ont traîné le pas. C’est vrai que le site n’est pas totalement aménagé nous avons confié le marché à une entreprise qui livrera l’ouvrage dans les délais», fait savoir un cadre à la mairie de la ville. Et d’ajouter : « La zone est en train d’être viabilisée à nouveau et l’éclairage a été rétabli. Tout est illuminé dans la nuit».