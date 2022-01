CAMEROUN :: Les leçons politiques d’un message :: CAMEROON

Le message présidentiel à la Nation la veille du Nouvel an a pris les allures d’un aide-mémoire moral et philosophique, un guide de vie, à l’intention des nombreuses générations de Camerounais qui le suivent avec beaucoup d’intérêt.

Le 31 décembre 2021, le Président de la République, Paul Biya, a promené une fois encore, comme les années précédentes, son regard acéré sur l’actualité, avec la tranquille assurance d’un homme d’Etat que n’ébranlent pas les disruptions et les incongruités de la grande scène du monde, parce qu’il cultive l’art de la distanciation avec les évènements et avec le temps.

De surcroît, il pratique peu la langue de bois, et la durée exceptionnelle de son magistère, ainsi que son aptitude à gérer les multiples crises, politiques, économiques, sociales, avec un flegme inégalable, lui ont conféré une aura de sage, consulté et écouté, à la prise de parole particulièrement attrayante et propice à l’exégèse. Les analystes peuvent ainsi tirer quatre leçons politiques-clé parmi d’autres, de son discours du 31 décembre 2021. La première est celle-ci : face aux désastres causés par la pandémie du Coronavirus, le père de la Nation a prêché l’optimisme. Non sans afficher sa détermination à en découdre avec cette maladie en 2022.

LE VACCIN COMME MEILLEURE SOLUTION

« Je ne ménagerai aucun effort pour que ce qui doit être fait pour freiner sa propagation dans notre pays, le soit effectivement », a promis le locataire du Palais d’Etoudi. C’est pourquoi la stratégie de riposte implémentée depuis deux ans par le gouvernement va se poursuivre au moment même où le variant Omicron menace le monde. Et pour y faire face, le Chef de l’Etat a appelé les Camerounais à se faire vacciner. « Je demande à tous et à chacun de se faire vacciner, et de ne pas prêter le flanc aux conjectures complotistes qui foisonnent sur les réseaux sociaux, concernant le vaccin contre le Coronavirus », a lancé Paul Biya.

ECONOMIE RESILIENTE

La deuxième leçon à retenir est la transformation structurelle de l’économie camerounaise, malgré la persistance de la crise sanitaire. A cet effet, le Président de la République a cité la Stratégie Nationale de Développement (SND), conçue comme la nouvelle boussole du développement de notre pays. Et dans la logique de la relance de l’économie, avec des objectifs plus ambitieux, susceptibles d’éradiquer la pauvreté, le sous-emploi et la fracture sociale, Paul Biya s’est félicité de la crédibilité de la signature du Cameroun, toute chose ayant favorisé la réussite de l’opération de refinancement de l’Eurobond, ainsi que la conclusion d’un Nouveau Programme Economique et Financier avec le Fonds Monétaire International.

A la faveur des ressources financières mobilisées sur les plans interne et externe, des investissements considérables ont été effectués. Et le père de la Nation cite quelques-uns : l’achèvement de la première phase des autoroutes Yaoundé-Nsimalen ; Yaoundé-Douala et Kribi-Lolabe ; leur mise en exploitation est effective, dans le cadre des partenariats public-privé conclus ; la construction de 914 kilomètres de routes bitumées ; l’élargissement de la carte sanitaire avec l’inauguration des Centres Hospitaliers de Référence d’Ebolowa et de Bafoussam, ainsi que l’achèvement de celui de Garoua ; l’exécution des projets visant notre autosuffisance énergétique, à travers la poursuite des travaux de construction du barrage de Nachtigal et le parachèvement de la ligne de transport de l’énergie électrique du barrage de Memve’elé…

HARO SUR LES DETOURNEURS DE FONDS PUBLICS

Le Président de la République a également remis sur la table le renforcement de la gouvernance dans la gestion de la fortune publique. Tout semble indiquer qu’une nouvelle phase de l’opération épervier, qui a conduit plusieurs gestionnaires de fonds publics en prison, serait imminente. « Tous ceux qui se rendent coupables de malversations financières ou d’enrichissement illicite en assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes », a lâché Paul Biya. Cette déclaration survient au moment où un rapport de la Chambre des Comptes confirme des détournements de deniers publics dans la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie du Coronavirus et ses conséquences socioéconomiques. Et ce n’est pas tout, car des soupçons de détournements se font aussi entendre dans la gestion des fonds destinés à la construction des infrastructures dédiées à la Coupe d’Afrique des Nations (CA N) de football que le Cameroun accueille dès dimanche prochain.

RIGUEUR DE LA LOI FACE AUX SECESSIONNISTES

La troisième leçon politique, et la plus importante, nous semble-t-il, parce qu’elle questionne l’avenir de la Nation, est celle-ci : le projet sécessionniste au Cameroun est un leurre, une grosse supercherie. Ses promoteurs s’étaient présentés en sauveurs, ce n’étaient que de vulgaires assassins. Le Chef de l’Etat a lancé un énième appel aux brebis égarées, pour revenir dans le droit chemin et intégrer les structures mises en place par l’Etat pour leur réinsertion. Il promet à ceux qui continuent de semer la mort le sort le plus cruel, à la fois pour décourager les jeunes qui seraient tentés par cette aventure ambiguë et rassurer les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest : « Qu’il soit bien entendu que les auteurs et commanditaires de tels actes seront recherchés sans relâche, où qu’ils se cachent, et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi », a promis le locataire du palais présidentiel.

CAN 2021 : CELEBRONS LA JEUNESSE AFRICAINE !

La dernière leçon est une exhortation : « Au moment où nous nous apprêtons à célébrer le football africain, j’invite les Camerounais et les Camerounaises à se mobiliser massivement pour faire de la CAN 2021, la plus belle fête du football jamais organisée sur notre continent. Nous avons voulu en faire un grand moment de fraternité. Il nous revient donc de réserver un accueil chaleureux aux 24 délégations sportives, aux officiels et à tous ceux qui séjourneront dans notre pays, à l’occasion de cette compétition… Je ne saurais terminer sans demander à nos chers Lions Indomptables, de donner le meilleur d’eux-mêmes, pour qu’au soir du 06 février 2022, cette fête se termine dans l’apothéose. Montrons-nous à la hauteur des enjeux, et rappelons au monde que nous sommes une grande Nation ».

Au total, en délivrant son message traditionnel à la fin de l’année 2021 si particulière, qui a mis sur les genoux toutes les économies, le premier Camerounais n’a fait montre d’aucun défaitisme. Il a au contraire assuré les Camerounais sur sa détermination à garder le pays uni et en paix, loin du règne du pire que certains prédisent, à préserver ses compatriotes du ravage du Coronavirus, et enfin à relancer l’économie avec des objectifs plus ambitieux, susceptibles d’éradiquer la pauvreté, le sous-emploi et la fracture sociale.