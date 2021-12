CAMEROUN :: LE PATRIARCHE MARCEL NIAT EST UN CAS D'ECOLE,D'HOMME DE PAIX AUX CÔTES DE S.E. PAUL BIYA :: CAMEROON

Ludovic Kejupia, élite du département du Ndé

Le 20 novembre dernier, le maire de la commune de Bangangté, Eric Niat, a inauguré la case communautaire baptisée Foyer de la paix Marcel Niat Njifenji. Comment vous en êtes arrivés là ?

C’est simplement en reconnaissance pour ses œuvres dans notre pays. Le foyer est bâti à Mandja, l’un des quartiers mythiques de la ville de Bangangté, à quelques mètres de sa résidence. Situé sur la Nationale No4, le choix du site, qui a pignon sur rue, a été également stratégique pour ce qu’il a fait aux fils et filles non seulement de la ville, mais aussi de ce quartier.

A notre niveau, nous nous sommes demandés comment nous pouvions lui retourner l’ascenseur pour ses multiples bienfaits et pour l’amour qu’il nous apporte sans cesse. C’est notre modeste manière de le remercier et par-delà, lancer un message à d’autres enfants du Ndé ; afin qu’ils sachent que le bienfait se récompense toujours d’une manière ou d’une autre.

Nous avons commencé la construction dudit foyer en toute discrétion. Ce n’est que quand nous l’avons terminée, qu’il a été au courant. Parce que nous savons que sa modestie recommande qu’il pose des actes sans tambours ni trompète.

Pouvez-vous nous présenter le foyer en question ?

Le foyer de la paix Marcel Niat Njifenji est bâti sur une superficie d’environ 6000 m². Il y a une cour de spectacle de près de 300 places avec un podium fixe, une salle des fêtes de plus de 300 places assises avec toutes ses commodités, des chambres d’accueils pour des personnes désireuses de passer un séjour à Bangangté et n’ayant pas des moyens suffisants pour s’offrir une chambre d’hôtel.

Nous prévoyons des aires de jeux pour enfants et un musée, pour la sauvegarde et la valorisation de nos œuvres patrimoniales. Le foyer est ouvert aussi bien aux riches qu’aux pauvres. Parce que le président du Sénat nous a donnés le meilleur enseignement de l’équilibre social. Pour l’avoir, il faut juste adresser sa demande au maire, qui est l’autorité d’entretien et de gestion de cet espace.

Le maire Eric Niat, nous a d’ailleurs fait l’honneur d’inaugurer le foyer. Nous lui disons merci sans fin. C’est dire comment c’est un jeune maire, mais qui a une grande vision de la ville de Bangangté. Nous nous engageons à l’accompagner dans cette perspective.

Pourquoi Foyer de la paix ?

Foyer de la paix simplement parce que, le patriarche Marcel Niat qui le porte, est une personnalité éprise de paix. Ses qualités humaines, toujours orientées vers la paix, font l’unanimité. La paix dans notre entendement c’est la manière dont il fait pour prôner le vivre ensemble, pour développer sa communauté et pour exhorter ses frères et ses sœurs à n’être que des artisans de la paix.

Bien-sûr que nous sommes au fait des discours de haine, proférés par un groupuscule de personnes de mauvaise foi, à son encontre. L’objectif, étant de tenter de le discréditer.

Nous disons que ce n’est qu’un coup d’épée dans l’eau. Les témoignages positifs des fils du Ndé en son endroit imposent admiration. Pour tout cela, nous concluons que le patriarche Niat est un cas d’école d’homme de paix aux côtés du chef de l’Etat, S.E Paul Biya.