Les raisons liées à la Covid ne sont qu'une entourloupe ! Voici les deux vérités qui s'offrent à nous :

1- Le Cameroun n'est pas prêt malgré la rallonge de 3 ans. Nous avons des aires de jeux, mais le reste des exigences du Cahier de charges sont loin d'être satisfaites avant le 9 janvier. Les dirigeants tentent alors d'obtenir une fois de plus l'indulgence de la CAF qui est acculée par la FIFA. Comme d'habitude, ils sont prêts à tout pour sauver les meubles et noyer la gabegie financière des fonds de cette CAN (fermer les yeux des camerounais).

2- La CAF et la FIFA ont compris que le Cameroun est une terre de rentabilisation financière des chaos. C'est-à-dire que lorsqu'il y a chaos, les mallettes circulent facilement car tous les yeux sont rivés vers l'urgence du solutionnement (on ne regarde plus le coût). Le chaos est une bonne opportunité d'accumulation financière illicite. Exemple : Boko Haram, crise Anglo, Covid.

Ayant donc compris cela, les deux instances ont décidé de purger leur part à travers un chantage permanent pour élever à chaque fois les enchères. C'est comme cet agent des impôts véreux qui met régulièrement la pression sur un commerçant véreux, après ils finissent toujours par s'entendre. En réalité, son objectif n'est pas la conformité fiscale du commerçant. Il lui met la pression juste pour "taxer" sa part: La dialectique des véreux...

...Jusque-là la CAF mangeait avec la "taxe" seule, aujourd'hui, la FIFA qui a flairé le réseau (le tuyau) veut aussi sa part.

Du coup, du fait de notre mal et mauvaise gouvernance, le pays a été transformé en site privilégié de rentabilisation financière des chaos dans le monde.