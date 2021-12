CAMEROUN :: Report ou annulation de la CAN-2022 : la Fifa met la pression à la CAF :: CAMEROON

La CAN au Cameroun est-elle maudite ? La question commence à se poser alors que les rumeurs se font à nouveau insistantes sur un énième report. Programmée du 9 janvier au 6 février 2022, l'organisation du tournoi continental par la CAF est mise sous pression par la Fifa.

Le feuilleton de la CAN continue.

Réuni à Doha dimanche 19 décembre, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) s'est vu demandé par le président de la Fifa, Gianni Infantino, de reporter sa compétition reine, la CAN, qui doit débuter le 9 janvier prochain au Cameroun. Présent à Doha à l’occasion de la Coupe arabe, qui a vu samedi la victoire de l’Algérie face à la Tunisie, Gianni Intantino, le président de la Fifa, a fait savoir qu'il était favorable à un report de l'évènement.

Le patron du football mondial a avancé plusieurs arguments : l'incertitude concernant les infrastructures camerounaises, la dégradation de la situation sanitaire, l'émergence du variant Omnicron en Afrique australe ainsi que la réticence des clubs européens à libérer leurs joueurs en hiver. Des clubs, notamment anglais, s'étaient même fendus début décembre d'une lettre menaçant de ne pas envoyer leurs joueurs au Cameroun en raison des règles de quarantaine à leur retour.

Gianni Infantino se préoccupe également d'un possible télescopage avec la Coupe du Monde des Clubs, la compétition organisée par la Fifa, qui doit avoir lieu du 3 au 12 février aux Émirats arabes unis. La Fifa se fait l'écho des inquiétudes du champion d'Europe Chelsea et du champion d'Afrique Al-Ahly, qui craignent que certains joueurs, retenus par la CAN, ne soient pas disponibles pour la disputer.

Concernant l'organisation de la CAN elle-même, le comité exécutif de la CAF, réuni à Doha, a suivi les rapports sur l’avancement des derniers travaux et la situation sanitaire dans le pays hôte. En clôture, les membres ont voté contre le report de la compétition.