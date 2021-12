Une enquête en cours sur la décentralisation inclusive au Cameroun :: CAMEROON

La conférence de presse tenue dans un grand hôtel de la place à Yaoundé par l’honorable Berthe NANGA MEFANT, Présidente du Réseau des Parlementaires pour la Décentralisation et le Développement Local et M. Nestor HEMLE, expert en décentralisation et en coopération décentralisée vise à recueillir auprès des camerounais de l’intérieur et de l'extérieur du pays des avis sur l'aperçu de l'impact de la décentralisation au Cameroun.

Cette enquête soumise à un échantillon des dizaines de milliers de camerounais est pour le moment en ligne. Portée par la députée Berthe NANGA et d'autres députés, les résultats aideront à mieux aborder l'aspect pratique de la décentralisation et son impact sur le vécu au Cameroun. Cette enquête inclusive publique montée avec tout le soin par l’expert en décentralisation M. HEMLE donnera aux parlementaires et au gouvernement des réponses concrètes lors de la session parlementaire du mois de mars 2022. C

e n’est donc pas un secret de polichinelle, l'enquête publique inclusive consacrée au recueil des ressentiments des citoyens camerounais, de l'intérieur et de l'extérieur, quant à l'impact de la décentralisation dans leur quotidien est à la portée du camerounais lambda jusqu’au mois de mars 2022 sur le lien de l'enquête