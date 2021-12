CAMEROUN :: Coopération universitaire: L’Auf travaille à des doctorats africains mieux ficelés et compétitifs :: CAMEROON

L'Agence Universitaire de la Francophonie ( AUF) a organisé deux collèges doctoraux à cet effet. Les travaux tenus du 06 au 10 décembre 2021 à l'Université Catholique d'Afrique Centrale (UCAC) à Yaoundé, concernaient la région Afrique Centrale et Grands Lacs de l'AUF. Plus de 70 doctorants du réseau ont ainsi bénéficié de l'encadrement des experts de haut niveau, en vue de mieux ficeler leurs travaux de thèse, et les rendre ainsi compétitifs pour le développement du continent.

Les assises de la capitale politique du Cameroun étaient organisées en deux collèges doctoraux divisés en deux secteurs. D'une part, les sciences sociales, les sciences humaines et patrimoines, et d’autre part, les sciences qualifiées de dures : Mathématiques, Informatique, Bioscience et Géoscience de l’environnement et le collège doctoral régional ‘’Humanités et Sociétés’’

Selon la directrice de l'AUF région Afrique Centrale et Grands Lacs, Pr AÏSSATOU SY- WONYU, le conclave a pour but "de fédérer tous les pays de la région, afin qu’ils travaillent ensemble ". Aussi les chercheurs issus du Cameroun, de la République Démocratique du Congo, du Gabon et du Congo ont-ils eu à leur portée, les conseils avisés des experts aguerris à la conduite des travaux de recherche. Il a été question du partage des expériences, d'écouter les doctorants sur l'état d'avancement de leurs travaux, en vue d'ouvrir une nouvelle perspective pour chaque chacun d'eux. Pour le vice-recteur de l'UCAC, le Pr Epiphane KINHOUN, "il faut sortir du destin subi pour une destinée voulue ". Une opération qui pour lui, est tributaire de la bonne qualité de la recherche. De ce fait, il encourage l'AUF dans son œuvre d'échanges interuniversitaires.

"Les universités africaines ont investi pour la formation de ces jeunes et ces derniers n’arrivent pas à revenir. Non pas parce qu’ils sont inconscients mais parce qu’ils ont besoin d’être aidés à terminer leurs thèses dans de bonnes conditions et aussi lorsqu’ils reviennent, trouver des universités qui les accueillent", a fait savoir la directrice de l'AUF Afrique Centrale et Grands Lacs. Ce qui implique alors de structurer et d'optimiser les programmes de recherche des cycles Master et Doctorat.

Tout compte fait, l'AUF travaille pour des jeunes chercheurs plus compétitifs et acteurs de développement, mais invite à la recherche d'autres partenaires, notamment financiers, ne pouvant pas à elle seule, soutenir tout le monde. Cinq jours de travaux couronnés par la remise d'attestation aux participants, ont sans doute redonné confiance aux impétrants.