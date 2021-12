6e JNPME: Le Minpmeesa fait la promotion du Made In Cameroun par la substitution aux importations :: CAMEROON

La 6e édition des journées nationales des PME (JNPME) s’est tenue du 6 au 8 décembre derniers à Douala la métropole économique.

Elle était placée sous le thème « Contribution de l’import-substitution : Augmentation de la disponibilité et amélioration de la qualité des produits locaux, Made In Cameroun ».

Au cours de cette 6e édition, les débats ont tourné autour de l’Import-substitution et de la promotion du Made In Cameroun.

L’import-substitution est la voie choisie par le gouvernement camerounais pour réduire autant que faire se peut la dépendance du Cameroun vis à vis de l’extérieur.

Le ministère des Petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat (Minpmeesa), est chargé de l’implémenter à travers la promotion du label « Made In Cameroon »

Pour Achille Bassilekin III le Minpmeesa, les JNPME ont permis de jeter un regard sur l’Import-Substitution sujet brulant d’actualité au Cameroun,

« Nous avons axé les débats de la 6e des JNPME sur l’Import-substitution. Il s’est agi pour nous de parcourir tous avec toutes les parties prenantes, (les PME, les acteurs de l’écosystème entrepreneurial, le patronat…) et de passer en revue les avancées enregistrées, les dispositifs existants, les défis, les perspectives qui nous interpellent. Chacun dans son secteur pour que nous puissions effectivement construire un tissu économique dense et compétitif adossé sur la promotion du Made In Cameroun »

Pendant trois jours les acteurs de l’économie camerounaise ont examiné les voies pour aider les PME camerounaises, favoriser éclosion du « Made In Cameroun » dans l’optique de l’émergence en 2035.

« Depuis plus de deux décennies, le Cameroun importe plus qu’il ne vend à l’extérieur. L’économie camerounaise est progressivement devenue structurellement extravertie », poursuit le Minpmeesa.

Selon le rapport de l’Institut national de la Statistique (Ins), les importations pour le premier trimestre 2021 sont de 1824 milliards FCFA comparativement à 2020. Elles étaient à 1406 milliards soit un accroissement de 418 milliards de FCFA supplémentaires.

Pour Achille Bassilekin III, il faut promouvoir le Made In Cameroun dans cette deuxième décade dans le sens de la vision SND 30 qui positionne le Cameroun comme un pays émergent à l’horizon 2035.

Promouvoir donc l’import substitution pour permettre un développement de tous les produits de consommation de grande masse afin de permettre au Cameroun de s’industrialiser, fait partie des recommandations de la 6e édition des JNPME.