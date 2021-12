CAMEROUN :: Samuel Eto’o Fils Président de la Fecafoot ; C’est Noel, le Messie est-il arrivé ? :: CAMEROON

Par 43 voix contre 31 pour son challenger Seidou Mbombo Njoya, le multiple Ballon d’or Africain Samuel Eto’o a été élu président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT). A l’issue d’une campagne qui a mobilisé toute l’opinion publique Camerounaise. Une élection transmise en mondovision. L’enjeu était de taille et le public a exulté à l’annonce du verdict des urnes de l’hôtel Mont Febe de Yaoundé.

Normal, au Cameroun, le football soulève les foules et passionne les débats « c’est le seul espoir qui nous reste quand on a perdu tout espoir » Longtemps laissé aux jeunes en perdition scolaire, le sport est, depuis quelques années devenu une voix pour la réussite sociale. Samuel Eto’o est arrivé. Grace à ses victoires fulgurantes, il s’est hissé sur le toit du monde. Fixant ainsi toute une génération de parent et admirateurs « Mon fils, va jouer au football comme Samuel ETO’O Fils ».

De l’aire du jeu comme acteur ou il a montré toutes ses preuves, il est désormais président de la Fecafoot comme décideur-organisateur du Football. Tout est parti de la « demande du peuple » soucieuse de rompre avec un système de gestion de la Facafoot gangrené par la prévarication et le clientélisme ou l’intérêt personnel avait pris le dessus sur l’intérêt du football et des footballeurs. Eto’o Fils était ainsi l’objet de toutes les convoitises, notamment du système qui siège à la Direction de Tsinga Yaoundé qui lui aurait proposé le poste de vice-président de la Fecafoot.

Seulement, l’intérêt de l’enfant des quartiers populaires de Mvog Ada à Yaoundé et de New-Bell à Douala était ailleurs : sortir le Football de la léthargie ou elle aura été plongé par une corruption institutionnalisée. Aussi, La candidature de Samuel Eto’o a été déposée sous forte escorte populaire et son programme se résume en deux phrases « Accélérer le développement du Football. Mettre un accent particulier sur le Football jeune » Un programme qui a eu un écho favorable chez les amoureux du football avides de rupture avec un passé fait d’atermoiements.

Evidemment, Eto’o été porté en triomphe par 43 délégués électeurs au cours d’une séance qui a duré plus d’une demie journée. Avec lui, des membres du comité exécutif issus de l’ancienne équipe. Du sang neuf dans les vieilles outres qui fait dire aux uns que le Pichchi sera une simple mascotte venue pérenniser l’ancien système. Seulement, au dehors, Eto’o a promis, On voit déjà le championnat de Football renaitre de ses cendres par une émulation nationale. Dans les quartiers des grandes villes comme les bourgades des zones rurales, on rêve de revoir une rencontre entre vipère de Ndikinimeki contre Union Sportive de Douala en quart de finale de la coupe du Cameroun. A l’instar de Kana Biyick et de Omam Biyick, on voit une équipe comme Puma Football club nous fournir des champions qui font la fierté de notre pays.

Bien plus et au demeurant, Eto’o Fils Président viendra-t-il consacrer la rupture avec les méthodes anciennes qui ont entrainé le Football dans la dérive ? Un jour nouveau se lève-t-il à la Fecafoot ? Le nouveau président a appelé à la participation de tous dans cette renaissance, autant que Nkou Mvondo, membre du comité exécutif élu au cours de l’assemblée élective rassure, avec des mots drus « la Fecafoot vaudou est terminée. Nous allons exorciser les démons qui hantent notre Football » … Le défi est lancé.