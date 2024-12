BÉNIN :: Deuxième sacre national consécutif pour le groupe Nobila :: BENIN

La compétition dans le sport corporatif a été intense cette année à Cotonou au Benin. À l’approche de Noël, la corporation a souhaité rendre hommage aux sportifs en baptisant la compétition « Festival de Noël inter-entreprises. Plusieurs entreprises concurrentes étaient en lice et ont tenté de détrôner l’équipe phare du groupe Nobila pour accéder au podium. Cependant, la victoire est restée entre les mains du groupe hôte, Nobila, qui avait déjà remporté la coupe l’année précédente avec un score impressionnant dans le même stade de Cotonou. Ce nouveau sacre marque le deuxième trophée national consécutif, l’équivalent d’un Championnat d’élites.

Cette victoire a été célébrée avec enthousiasme hier au siège du groupe Nobila, ce qui témoigne de la dynamique et de la vitalité qui animent l’entreprise. « Nous avons construit quelque chose de solide ensemble. Nous étions déterminés et confiants dans notre travail », a déclaré le capitaine de l’équipe après la victoire. Le PDG du groupe, Salif Ouédraogo, actuellement en déplacement à l’étranger, a suivi le match en direct via les réseaux sociaux. À la mi-temps, il a communiqué avec l’entraîneur pour exprimer son soutien et lui demander d’intensifier la pression sur l’adversaire. Ce message a immédiatement été relayé aux joueurs, à qui l’entraîneur a rappelé que leur performance était observée en temps réel par leur dirigeant. Cette intervention a galvanisé l’équipe, qui s’est concentrée sur l’objectif : obtenir un résultat positif.

Le match a été disputé, mais les hommes du groupe Nobila, sous la direction de leur capitaine toujours en grande forme et maîtrisant parfaitement l’organisation du jeu, ont su imposer leur stratégie et leur supériorité face aux équipes adverses. Comme chaque année, le groupe Nobila, sous l’impulsion de son PDG et avec l’implication de l’ensemble de ses collaborateurs, démontre sa capacité à conjuguer excellence et esprit d’équipe à tous les niveaux de l’entreprise. Le PDG a chaleureusement félicité les joueurs et les membres de l’encadrement. Dans un message adressé à l’ensemble du personnel, il a souligné que cette victoire allait au-delà du sport.

Elle symbolise une approche collective et rigoureuse qui doit inspirer tous les employés. Il a rappelé que seule une véritable synergie entre toutes les parties, des employés aux cadres supérieurs, permet d’atteindre de tels objectifs. Le groupe Nobila, qui regroupe des activités dans l’assurance, les finances (dont les transferts), la téléphonie mobile avec MTN et le secteur pétrolier, continue de s’illustrer par ses performances remarquables. Cette victoire est une preuve supplémentaire de son engagement à viser l’excellence et à maintenir sa position de leader dans tous ses secteurs d’activité. Bravo à l’équipe de Nobila pour cette réussite !