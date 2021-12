CAMEROUN :: Menace : Atanga Nji promet le tsunami à Maurice Kamto :: CAMEROON

Le ministre de l’Administration territoriale dit être prêt si le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun essaie de perturber l’ordre public pendant la Coupe d’Afrique des nations (Can 2021).

A quelques jours du coup d’envoi de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021, les gouverneurs des régions font le point sur le plan sécuritaire. Réunis depuis hier, 09 décembre, dans le cadre de la deuxième conférence semestrielle des patrons de région au titre de l’année 2021, ils évaluent la situation dans le but d’assurer une bonne organisation de cette compétition. Les travaux se déroulent sous le thème : « Autorités administratives et encadrement sécuritaire des fêtes de fin d’année et de la Coupe d’Afrique des nations Total Energies 2021 ».

Le cadre d’échange est dirigé par le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji. Fidèle à lui-même, le Minat a brillé par ses saillies menaçantes à l’endroit de Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC). Paul Atanga Nji n’hésitera pas à mettre en branle le rouleau compresseur si l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2018 met à mal l’ordre public pendant la prochaine Can qu’abrite le Cameroun.

Pour lui, l’heure est au rassemblement autour de cette fête sportive. « Nous disons aux hommes politiques que ce n’est pas le moment des jougs politiques. Pour faire la bagarre, il faut avoir les mains et les pieds. Et politiquement pour avoir les mains et les pieds, ce sont les députés à l’Assemblée nationale, ce sont les sénateurs, les maires et les conseillers municipaux.

Un homme politique qui n’a pas cette représentation est hors-jeu », a-t-il lancé. Et d’ajouter d’un ton martial et déterminé : « S’il dit qu’il veut la bagarre, cela veut dire qu’il veut perturber l’ordre public. A celui-là, nous envoyons un message simple : s’il veut nous servir le vent, on va lui servir la tempête. S’il veut servir la tempête, on va lui servir le tsunami. Il n’y aura pas de désordre. Quand on va mettre en place le rouleau compresseur, il ne va plus s’arrêter. Les gouverneurs ont été instruits ».

En dehors de la mise en garde de Maurice Kamto, plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour des travaux. Les patrons des régions vont présenter les résultats des actions visant à lutter contre le phénomène grandissant de l’accaparement des terres par certains individus aux fins de spéculation foncière dans certaines villes de notre pays. Ils vont rendre compte de la gestion du dossier relatif à la création désordonnée et irrégulière des chefferies traditionnelles par certains préfets, notamment les chefferies traditionnelles de 3ème degré.

Ce sera également l’occasion d’examiner le niveau d’implication des commerçants dans la lutte contre l’insalubrité entre autres. Si aucun mot n’a été dit sur les affrontements intercommunautaires en cours dans la région de l’Extrême-Nord du pays ayant couté la vie à plusieurs Camerounais, et poussé certains à trouver refuge au Tchad voisin, le ministre Paul Atanga Nji est formel : la situation sécuritaire au Cameroun est sous contrôle.

Nous avons encore quelques défis sécuritaires dans l’Extrême Nord, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest et l’Est. Le MINAT invite chaque Camerounais à être un modèle pendant ces périodes festives en vue et surtout pendant la Coupe d’Afrique des nations car le pays va accueillir de nombreux étrangers. Ils doivent partir du Cameroun avec une bonne image du pays. Dans un contexte sanitaire dominé par le coronavirus, les gouverneurs sont appelés à continuer la sensibilisation afin que chacun puisse respecter les mesures barrières et porter un masque. La deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l’année 2021 s’achève ce jour.