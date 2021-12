CAMEROUN :: Affrontement intercommunautaire : Au moins 22 morts dans le Logone et Chari :: CAMEROON

Arabe-Choas et Mousgoum s’affrontent depuis dimanche dernier. L’administration peine à rétablir l’ordre dans l’arrondissement de Logone-Birni. Le spectre d’une guerre civile plane sur les départements du Logone et Chari et du Mayo-Danay.

La tension est toujours très vive dans les arrondissements de Kousseri et de Logone-Birni, département du Logone et Chari malgré la descente effectuée par Midjiyawa Bakary, le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord pour réconcilier les membres des communautés Mousgoum, Arabe-Choas et Massa qui s’affrontent depuis dimanche dernier.

Affrontement dont le nombres de morts grimpe chaque jour. A la date de mercredi 8 décembre 2021, 19 personnes ont été tuées et 12 autres sont en soins intensifs. Les blessés plus grave ont été évacués à l’hôpital régional de Maroua pour des prises en charge appropriée. A l’origine de cet énième affrontement intercommunautaire entre éleveurs Arabes-Choas et pécheurs Mousgoum et Massa le contrôle des eaux pour la pèche et les espaces de pâturages pour les éleveurs. Pour le député Kamssouloum Abba Kabir, chef de la communauté Arabe-Choa, « lorsque les animaux des arabes sont arrivés à Ouloumssa situé le long du fleuve pour s’abreuver, les Mousgoum ont voulu empêcher les bétails de s’abreuver.

Le fleuve étant considéré comme une ressource naturelle qui devrait profiter à toutes les communautés, les arabes n’ont pas accepté que leurs animaux en soient privés, c’est ainsi qu’une altercation s’est déclenchée et a malheureusement dégénéré » explique le parlementaire. Le porte-parole de la communauté Mousgoum, le professeur Mazra a aussi reconnu l’origine de cette crise qui perdure depuis des années. « Il s’agit d’une lutte pour le contrôle des espaces de pâturages, de pêche et d’agriculture entre les communautés dans un contexte de rareté des ressources », a-t-il souligné.

Mardi 7 décembre 2021, Midjiyawa Bakary, le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord s’est rendu dans l’arrondissement de Logone-Birni. Pendant plus de 2 heures, l’autorité administrative a rappelé l’importance de la paix, du vivre ensemble entre les communautés et de l’unité nationale dans notre pays. Avec les chefs religieux, les présidents des associations, des commerçants des deux communautés et surtout les élites Arabe-Choas et Mousgoum. A l’esplanade du Sultanat, le gouverneur de l’Extrême-Nord est venu en apôtre de la paix. Il a transmis aux différents leaders le message de paix et de réconciliation en présence des différentes communautés. C’était peine perdue.

A peine rentré sur Maroua, les appels à la mobilisation se sont multipliés dans les différentes communautés qui sont sur le pied de guerre. Des messages sont diffusés dans les foras Mousgoum, Arabe-Choas et Massa appelant chacun à rester mobilisés pour un affrontement imminent. Pour les autorités administratives du Logone et Chari la situation reste tendue, et la peur de voir le conflit s’étendre à d’autres localités du département du Logone et Chari augmente de jour en jour.

Hier des tirs à l’arme à feu ont été entendus toute la journée dans la ville de Kousseri. Les forces de maintien de l’ordre et de défense ont visité des maisons à la recherche d’armes. Tout est parti d’une alerte donnée de la venue d’une centaine de jeunes Mousgoum et Massa pour Kousseri à la recherche des familles arabe-Choas. Le marché central de Kousseri a été fermé sur instruction des autorités locales. Les populations ont été priées de rester chez elles jusqu’à nouvel ordre.

Dans les artères du chef-lieu du Logone et Chari, seuls les véhicules et les éléments des forces de maintien de l’ordre et de défense circulent. Le marché à mil de la ville de Kousseri, situé au quartier Soukallah a été incendié et des pillages organisés par des badauds. Ces tirs à l’arme lourde ont été entendus dans les quartiers Madagascar, Amchidiré, et Kawadji et dans la localité de Maltam, située à 35 Km du centre urbain de Kousseri. Après la mort d’un commerçant Mousgoum, une partie de la résidence de l’homme d’affaires Alhadji Ramat Brahim a été incendiée, a appris Le Jour de source sécuritaire. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

L’unité des sapeurs-pompiers de Kousseri est venue à bout de l’incendie qui a causé d’énorme dégâts matériels. 8 véhicules et plusieurs motos calcinés chez cette élite Arabe- Choa. « Nous demandons à nos frères et sœurs de cesser avec cette guerre qui n’apporte rien sauf la désolation. Nous sommes tous frères Mousgoum, Arabe et Massa. C’est l’appel d’un homme épris de paix et qui veut voir les enfants de notre pays en paix et uni. Ce message est destiné à mes frères Arabes, mes frères Mousgoum et Massa et autres communauté qui composent le département du Logone et Chari. Je suis de Logone-Birni et j’ai grandi avec mes frères et amis Mousgoum et Massa sans problème. Cessons de nous affronter », a lancé Alhadji Ramat Brahim, homme d’affaires Arabe à Kousseri. Le même appel a été lancé par le chef de la communauté Massa de Kousseri. Il a demandé aux populations de rester calme et d’éviter de suivre les va-t- en guerre.

A cet effet, il a demandé aux différents membres des communautés Mousgoum et Arabe-Choa condamnées à vivre ensemble d’œuvrer pour la paix. Les élites conscientes de la situation prêchent pour le retour au calme et à la sérénité. « J’appelle tous les frères à revenir au calme. Ces affrontements sanglants ne profitent à personne, ni aux arabes, ni aux Mousgoum, ni à d’autres communautés. Tant que le conflit continue le développement ne pourra plus être possible » a-insisté l’universitaire, le Pr. Mazra. Selon le bilan encore provisoire trois personnes ont été tuées dans la ville de Kousseri hier mercredi 8 décembre 2021.

Deux autres blessées de Logone- Birni ont succombé à leurs blessures à l’hôpital régional annexe de Kousseri. On parle de 22 morts depuis dimanche. Dans la localité de Zimado, des jeunes Massa et Mousgoum ont incendié les villages Arabes- Choas, en représailles à la mort de deux conducteurs de moto tués selon les dignitaires Mousgoum par des commerçants Arabes-Choa à une dizaine de kilomètres du centre urbain de Logone-Birni. Des dizaines de familles Arabes-Choas et Mousgoum fuient vers Ndjamena, la capitale tchadienne. Au même moment, le pont Nguéli reliant la ville de Kousseri, au Cameroun à la capitale tchadienne a été fermé.

Dans le département du Mayo Danay, le préfet du département du Mayo-Danay est allé rencontrer les membres des communautés Mousgoum et Massa pour un message de paix et de réconciliation, dans la journée de Mardi 7 décembre 2021. Il a aussi rassuré les membres de la communauté arabes- Choas qui se sont réfugiés à la brigade de gendarmerie de Maga à la suite des casses organisées par les Massa et Mousgoum sur leurs commerces. Selon le préfet du Mayo-Danay, le calme et la sérénité reviennent peu à peu dans l’arrondissement de Maga. Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans les sorties sud et nord de Maga et Pouss. Au moment où nous allions sous presse, un calme précaire règne sur la ville de Kousseri. Les forces de défense sont déployées dans tous les secteurs sensibles et interpellent toute personne rencontrée. Un couvre- feu a été instauré par les autorités locales.