CAMEROUN :: Affaire Léon Theiller ONANA vs RDPC : les débats reportés au 24 avril :: CAMEROON

Le contentieux judiciaire opposant le militant du RDPC Léon Theiller ONANA à la direction de son propre parti politique se poursuit au Tribunal de première instance du Mfoundi, Centre Administratif. L’audience tenue ce 17 avril s’est soldée par un nouveau renvoi.

Ce jeudi, la deuxième audience dans cette affaire n’aura duré qu’une dizaine de minutes. L’enjeu principal était de savoir si les débats pouvaient effectivement s’ouvrir à ce stade de la procédure.

Dès l’ouverture, les avocats du RDPC ont plaidé pour l’entrée immédiate en matière. Une requête à laquelle le conseil de Léon Theiller ONANA s’est opposé, invoquant que l’audience avait été initialement fixée pour permettre des observations réciproques sur les pièces et documents versés au dossier, et non pour engager les débats.

Après un bref échange entre les parties, le juge des référés a tranché en faveur d’un renvoi. L’affaire est donc reprogrammée au 24 avril, date à laquelle les débats devraient officiellement s’ouvrir.

Léon Theiller ONANA, conseiller municipal RDPC à Monatélé, conteste la légitimité du directoire actuel de son parti. En saisissant la justice en référé, il souhaite obtenir une clarification juridique sur la régularité des instances dirigeantes. Ce recours soulève des questions sensibles, tant sur le fonctionnement interne du parti que sur les implications juridiques d’une telle contestation émanant de l’intérieur.

L’opinion publique, les observateurs politiques et les militants du RDPC attendent désormais le prochain acte de cette procédure inédite, qui pourrait créer un précédent dans la vie des partis politiques au Cameroun.