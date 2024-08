CAMEROUN :: Mbouda : Démantèlement d'un laboratoire clandestin de faux médicaments par les douanes de l'Ouest :: CAMEROON

Une opération spectaculaire menée par les douanes de l'Ouest du Cameroun a permis de démanteler un laboratoire clandestin de fabrication de faux médicaments à Mbouda, dans le département des Bamboutos. Cette intervention, qui s'est déroulée le samedi 17 août 2024 aux premières heures du jour, marque un coup dur porté au trafic de médicaments contrefaits dans la région.

L'officine illégale, habilement dissimulée dans une habitation privée du quartier Tsegwoué à Mbouda, a été découverte grâce à une opération spéciale minutieusement planifiée. Supervisée par le Chef de Secteur des douanes et coordonnée par le Chef de la Subdivision Active, cette action a mobilisé les fins limiers du secteur douanier de l'Ouest, démontrant l'efficacité des services de l'État dans la lutte contre ce fléau.

La perquisition a révélé l'ampleur des activités illicites menées dans ce laboratoire de fortune. Les douaniers ont mis la main sur une importante cargaison de médicaments contrefaits et de remèdes recyclés, prêts à être introduits dans le circuit de distribution. Cette saisie souligne les risques sanitaires majeurs auxquels la population locale était exposée.

Le cerveau de cette opération frauduleuse, un certain Hervé, reste introuvable. Cet individu s'était spécialisé dans la fabrication de produits injectables et de comprimés de toute nature, ainsi que dans la falsification des dates de péremption. Son expertise dans ces pratiques dangereuses témoigne de la sophistication croissante des réseaux de contrefaçon de médicaments.

Face à cette menace pour la santé publique, le préfet des Bamboutos s'est personnellement rendu sur les lieux. Il a immédiatement ordonné aux forces de l'ordre de lancer une vaste opération de recherche pour retrouver et arrêter le suspect en fuite. Cette réaction rapide des autorités locales démontre la gravité accordée à cette affaire.

Cette découverte soulève de nombreuses questions sur l'ampleur du trafic de faux médicaments dans la région de l'Ouest et plus largement au Cameroun. Comment un tel laboratoire a-t-il pu opérer sans être détecté jusqu'à présent ? Quels sont les réseaux de distribution impliqués dans la diffusion de ces produits dangereux ?

L'impact potentiel sur la santé publique est alarmant. Les médicaments contrefaits et périmés représentent un danger mortel pour les consommateurs, pouvant causer des effets secondaires graves, voire fatals. De plus, ils contribuent à l'émergence de souches résistantes aux antibiotiques, compromettant l'efficacité des traitements médicaux à long terme.

Cette affaire met en lumière l'importance cruciale de renforcer les contrôles et la surveillance du marché pharmaceutique au Cameroun. Elle souligne également la nécessité d'une coopération accrue entre les différents services de l'État (douanes, police, autorités sanitaires) pour lutter efficacement contre ce type de criminalité.

Les autorités camerounaises sont désormais face à un défi de taille : démanteler les réseaux de distribution de ces faux médicaments et sensibiliser la population aux dangers de l'automédication et de l'achat de médicaments auprès de sources non autorisées.

Alors que l'enquête se poursuit, cette opération réussie à Mbouda envoie un signal fort aux trafiquants de médicaments contrefaits. Elle démontre la détermination des autorités camerounaises à protéger la santé publique et à lutter contre ce commerce illicite qui menace des vies innocentes.