CAMEROUN :: Le SDF et le PPA-CI unis par le Panafricanisme et le Souverainisme d’une Afrique Nouvelle :: CAMEROON

Le Président national du Social Democratic Front (SDF), l’Honorable Joshua Osih, a honoré de sa présence la troisième édition de la Fête de la Renaissance, tenue les 11 et 12 avril 2025 à Dabou, en Côte d’Ivoire, en qualité d’invité d’honneur du Président Laurent Gbagbo.

Initiée à l’époque du Front Populaire Ivoirien (FPI) sous l’appellation de « Fête de la Liberté», cette célébration, désormais connue sous le nom de « Fête de la Renaissance », symbolise la libération du Président Laurent Gbagbo de la prison du néocolonialisme, survenue le 31 mars 2021 à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye

Pour cette édition 2025, le Parti des Peuples Africains - Côte d’Ivoire (PPA-CI) a choisi de retourner à Dabou, lieu emblématique où fut lancé en 1988 dans la clandestinité le tout premier parti d'opposition en Côte d’Ivoire, et théâtre de la résistance historique au néocolonialisme le 11 avril 2011, date de l’enlèvement du Président Gbagbo de la Présidence de la République de Côte d’Ivoire.



Deux dates, deux lieux, deux symboles puissants pour marquer une nouvelle étape vers la souveraineté intégrale de l’Afrique. À cette occasion, le Président Joshua Osih a pris une part active à la cérémonie officielle d’ouverture et à la coupure symbolique du ruban, le 11 avril 2025. Il a reçu des mains de ses pairs ivoiriens l’onction de porter la flamme du panafricanisme au Cameroun, et de représenter dignement la gauche africaine à l’élection présidentielle camerounaise d’octobre 2025.

Reçu chaleureusement par le Président Laurent Gbagbo, les deux partis ont échangé sur leur vision commune d’une Afrique unie, souveraine, débarrassée des chaînes du néocolonialisme, et résolument engagée sur la voie de la justice sociale, de la démocratie authentique et du développement partagé

La délégation du Président Joshua Osih a quitté Abidjan le 13 avril 2025, galvanisée par cette expérience fraternelle, et déterminée à porter avec force et conviction le flambeau de la libération politique et économique du Cameroun.

Le SDF, qui assure la coordination de l’Alliance Progressiste en Afrique a travers son Président National, réaffirme son engagement à construire, aux côtés des forces progressistes africaines, une Afrique des peuples, libre, forte et solidaire.