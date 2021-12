CAMEROUN :: Les besoins prioritaires pluriannuels examinés par les organismes des droits de l’Homme et des Liber :: CAMEROON

L’État du Cameroun à travers la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés et les organismes du système des Nations de ces questions ont tenu ce 30 novembre 2021 à Yaoundé, une rencontre de présentation des documents de planification pluriannuelle et du rapport d'évaluation des besoins prioritaires de la commission des droits de l’Homme et des Libertés au Cameroun. Outre la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Fond des Nations pour la Population et ONU-FEMME et le Secrétariat des Nations pour la Consolidation de la Paix sont impliqués dans ce projet.

Les droits de l'Homme et des Libertés au Cameroun connaissent de plus en plus des avancées significatives grâce à la volonté gouvernementale. Si on jette un coup d’œil sur le rétroviseur, on constate que partant de la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de manifestation, etc, le pays a souscrit à plusieurs programmes du Systèmes des Nations Unies pour mieux s'accommoder aux droits de l’Homme et des libertés collectifs et individuels des personnes.

Quoique les pouvoirs publics ont doté la CNDHL des fonds pour l'année 2022, cette dotation budgétaire est insuffisante vue les activités à mener à savoir, la promotion, la prévention et la protection des Droits de l'Homme et des Libertés. Dès lors, la grande partie de ce vaste programme sera financé par les partenaires. Interview du Pr James Mouangue Kobila, Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés du Cameroun. « La commission travaille sur les dix prochaines années c’est le projet spécifique qui nous a réuni ici, il va de soi que ce projet sera principalement financé par les partenaires bien que les pouvoirs publics sont disposés à accompagner la CNDHL, et l’État a alloué à la commission des ressources additionnelles dans le budget de l’exercice 2022, ces ressources sont très insuffisantes et ne permettent pas de prendre en charge les programmes d'action opérationnelle en matière de promotion et la protection des droits de l’Homme et des Libertés ; puis de la prévention à la torture ».

Continuant dans la même lancée, la représentante du Programme des Nations Unies pour le Développement Mme MBALLA sur cette brève interview donne un résumé de ce qui sera fait.

« La première composante est le renforcement des capacités institutionnelles c'est-à-dire des capacités des sectoriels gouvernementales puis ceux de la commission ; qu'elle soit plus efficace pour la consolidation de la paix et que la question des droits humains soient une question à l'ordre du jour. Dans ce renforcement institutionnel, on applique l'approche basée sur les droits humains ; c'est-à-dire qu’on renforce les capacités d'obligation que sont les populations, des gouvernements, on renforce les capacités de la société civile en leur donnant des outils pour pouvoir renforcer des violations des droits humains »…