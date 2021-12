CAMEROUN :: Douala:Une compétition pour récompenser l’école la plus propre :: CAMEROON

Elle a été officiellement lancée ce mardi 28 novembre 2021 par Mme Adzogo, quatrième adjoint du maire de la ville.

Elles sont soixante donc dix par arrondissement ces écoles sur la ligne de départ du concours de l’école la plus propre de la ville de Douala

Ce concours inedit organisé par la mairie de la ville de Douala souhaite encourager les responsables des établissements d’enseignement primaire et maternel à garder ce milieu sain

Pour y arriver, elles ont reçu des mains de l’exécutif municipal du matériel de propreté au cours d’une cérémonie à laquelle ont pris part les officiels du Ministère de l’éducation de base pour le Littoral,les responsables départementaux, les chefs d’établissement dont certains réunis au sein du Collectif des directeurs des écoles primaires de Douala.

« Ce cadre (l’école),doit être salubre, harmonieux, propice à l’apprentissage et le concours de l’Ecole la plus propre de Douala lancé ce jour démontre l’importance que la Mairie accorde à la qualité de l’espace de vie des apprenants” déclare l’une des responsables des écoles inscrites à ce concours. Ils ont donc reçu au cours de cérémonie machettes, raclettes, balais, râteaux et bac à ordures.

Il faut dire qu’en dehors de l’aspect salubrité, le concours de l’Ecole la plus propre est aussi la matérialisation de la décentralisation car les tout petits des écoles primaires et maternelles doivent vivre la réalité de la décentralisation. Ils doivent être conscients de l’existence d’un pouvoir central d’une part et d’autre part d’un pouvoir local, lequel est proche d’eux,lequel peut résoudre certains de leurs problèmes et prendre des initiatives en faveur de leur bien-être.

La municipalité est donc appelée dans ce système décentralisé à accompagner les structures d’encadrement des populations. Ce qui démontre une fois de plus l’effectivité d’une décentralisation qui s’implemente progressivement mais que beaucoup continuent de considérer comme un leur.