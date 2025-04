UDC Dénonce les Faux Sondages et Appelle à la Vigilance Électorale au Cameroun :: CAMEROON



Dans un communiqué publié hier, l’Union démocratique du Cameroun (Udc) a interpellé le Conseil national de la communication (Cnc), l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (Antic), ainsi que toutes les institutions compétentes, pour qu’elles prennent des mesures contre les faux sondages et la désinformation en ligne. Le parti politique exige une action rapide contre les auteurs de ces manipulations, qui menacent la crédibilité du processus démocratique à l’approche des élections d’octobre 2025.

Un contexte marqué par la désinformation

L’Udc met en garde contre les fraudes électorales et les deep fake, soulignant que ces pratiques faussent le débat politique. Récemment, un faux sondage attribué à l’Institut Politic Data, annonçant une victoire hypothétique du parti au pouvoir, a été démenti après avoir circulé sur les réseaux sociaux. Bruno Bidjang, directeur général d’un groupe médiatique influent, a dû se rétracter après avoir relayé cette information trompeuse.

Un appel à la vigilance citoyenne

Léopold Dassi, secrétaire national en charge de la communication de l’Udc, exhorte les Camerounais à rester vigilants et à ne pas succomber aux manipulations politiques. Il les encourage à s’inscrire massivement sur les listes électorales, rappelant que 2025 sera une année décisive pour l’avenir du pays.

"Aucun crédit ne sera accordé à ces tricheurs invétérés, dont l’unique dessein est de spolier la victoire du peuple souverain", a-t-il déclaré.

Une démocratie en danger ?

Cette affaire relance le débat sur l’éthique en politique et le rôle des médias dans la lutte contre la désinformation. L’Udc rappelle que la politique doit être un art guidé par la morale, et non par la tromperie.

En conclusion, le parti appelle à un sursaut collectif pour préserver l’intégrité des élections à venir.