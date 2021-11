MONDE ENTIER :: Nouveau: Cette semaine en LaLiga… :: WORLD

Que s’est-il passé en Liga la semaine dernière ? Voici les 10 histoires marquantes, du dernier prix reçu par Pedri au but très spécial de Vinicius.

Il y a eu de très beaux buts en LaLiga Santander lors de la 15e journée mais également de grandes nouvelles en dehors des terrains, avec un nouveau prix pour Pedri et un nouvel entraîneur à Elche.

Vinicius offre quatre points d’avance au Real Madrid

Il y avait un choc au Bernabéu dimanche soir entre le Real Madrid et Sevilla. Le score était de 1-1 à quelques minutes de la fin mais Vinícius a pris les choses en main et inscrit un but incroyable pour offrir la victoire 2-1 aux siens. Le Real Madrid reste donc en tête avec désormais quatre points d’avance.

Barcelona glane sa première victoire à l’extérieur de la saison

Xavi Hernández a donc un bilan de deux victoires en deux rencontres en LaLiga Santander. Après avoir battu l’Espanyol lors du derby, son Barça a gagné 3-1 à Villarreal au terme d’un scénario fou. Le Barça empoche donc sa première victoire à l’extérieur lors de cette saison 2021/22 de LaLiga Santander.

La Real Sociedad perd à nouveau à Barcelone

La Real Sociedad a subi sa deuxième défaite cette saison, sa première depuis la 1re journée de LaLiga Santander. A l’époque, les Basques s’étaient inclinés 4-2 face au Barça au Camp Nou. Ce week-end, ils ont perdu 1-0 au RCDE Stadium face à l’Espanyol sur un but de Yangel Herrera. Leurs deux défaites ont donc eu lieu dans la capitale catalane.

Auteur d’un triplé, Juanmi est en très grande forme

Le Real Betis enchaîne, battant cette fois Levante 3-1 avec trois buts de Juanmi pour les Verdiblancos. Il est le quatrième joueur à réussir un triplé cette saison en LaLiga Santander après Karim Benzema, Marco Asensio et Choco Lozano.

Pedri est le Golden Boy 2021

Il a été annoncé que le milieu du Barça Pedri était le vainqueur du prix Golden Boy 2021, le trophée qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. La star du Barça a gagné ce trophée avec la plus grosse marge jamais vue entre le premier et le deuxième du classement.

Joaquín va prendre sa retraite en fin de saison

A l’Estadio Benito Villamarín, le capitaine du Real Betis Joaquín a annoncé qu’il allait prendre sa retraite à la fin de la saison 2021/22. Il aura alors 41 ans. Joaquín a eu une carrière incroyable, disputant 587 matches dans l’élite espagnole. Seul Andoni Zubizarreta a fait mieux avec 622 rencontres.

Elche recrute Francisco comme entraîneur

Après avoir remercié Fran Escribá, Elche a nommé Francisco Rodríguez comme nouvel entraîneur. Il a déjà entraîné Almería, Huesca et Girona et il dispose d’une solide expérience avec 82 rencontres sur un banc de LaLiga Santander. Sa mission sera de sauver Elche cette saison.

30 sur 30 pour le Real Madrid en Champions League

Pour la 30e fois depuis que la Ligue des champions existe, le Real Madrid est sorti de la phase de groupes, gagnant 3-0 sur la pelouse du Sheriff Tiraspol la semaine dernière. Le Real Madrid est le seul club de l’histoire de la compétition qui s’est qualifié pour le second tour lors de chaque édition de la Ligue des champions.

Le Real Betis se qualifie également, les autres doivent attendre

Concernant les autres clubs espagnols engagés en Europe, le Real Betis a assuré sa place au printemps en Europa League grâce à un succès 2-0 contre Ferencváros. Les autres formations de Liga ont encore une chance de se qualifier mais Villarreal, Barcelona, l’Atlético et Sevilla en Champions League et la Real Sociedad en Europa League devront attendre la 6e journée pour valider leur ticket.

16 clubs de LaLiga Santander débutent leur campagne en Copa del Rey

En milieu de semaine, 16 équipes de LaLiga Santander vont débuter leur campagne en Copa del Rey. Tous les clubs qui ne participent pas à la Supercoupe d’Espagne vont entrer en lice. On ne verra donc pas l’Atlético de Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelona et l’Athletic Club. Il y aura quelques belles affiches avec notamment un derby andalou entre Córdoba et Sevilla.