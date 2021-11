Yango vient révolutionner le service Taxi au Cameroun :: CAMEROON

Une conférence de présentation a eu lieu à Douala.Yango est un service de covoiturage fourni par yandex.taxi dont le siège est au Pays Bas.

L’information est claire « désormais vous pouvez facilement commander un taxi, assis chez vouz sans avoir besoin de sortir et voir sur l’écran de votre téléphone comment le taxi vient à vous » Yango est à Douala. Il y eu des témoignages d’un chauffeur Taxi, sanglé dans une veste bleue pétrole et d’un client Yango. Cette réservation de taxi en ligne qui opère déjà dans 18 pays d’Europe, Asie Centrale du Moyen-Orient et d’Afrique est à Douala. Pour commander une voiture, l’utilisateur doit télécharger l’application, l’ouvrir et préciser ou il doit se rendre.

Des questions ont fusées au cours de la conférence de presse. Comment Yango entend contourner l’épineux problème des embouteillages ? Le service détermine lui-même la position de l’utilisateur lorsque la relocalisation est activée. Bien plus, Yango utilise ses propres technologie de cartographie, d’acheminement et de navigation ainsi que de distribution intelligente des commandes.

A Douala, Yango rassure pour un service moderne qui peut rendre qui peut rendre n’importe quelle

course plus pratique, abordable et sur.Les trajets commandés avec Yango à Douala commencent à partir de 200 fcfa.Au cours des échanges, Adeniyi Adebayo, responsable de Yango en Afrique a rassuré « Nous sommes convaincus que les habitants de Douala apprécieront les avantages de Yango »