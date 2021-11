FRANCE :: À 21 ANS ZACHARIE MALEK SE LANCE DANS UNE CARRIÈRE ARTISTIQUE PROFESSIONNELLE À LOS ANGELES

Beaucoup aujourd’hui sont familiers avec l’animé et la série de mangas Détective Conan. Il s’agit de l'un des mangas les plus célèbres au Japon et en Asie en général et raconte l'histoire d'un détective lycéen très intelligent et très doué ayant résolu beaucoup d'enquêtes difficiles pour la police.

Étudiant en psychologie dans la ville de Caen avec un niveau BAC+ 3, ce personnage de manga n’a pas échappé à Zacharie Malek, un fan de la série. Toutefois, Zacharie ne s’est pas contenté du statut de fan puisqu’il est devenu rédacteur en chef du magazine de manga Mag’ison.

Né le 3 octobre 2000 à Athens aux États-Unis d’un père marocain, professeur d’université au Maroc, et d’une mère française, institutrice pour les enfants, c’est depuis Caen qu’avec ses amis Zacharie réalise les courts métrages et poursuit son rêve de devenir comédien. Pragmatique et téméraire, il a beaucoup travaillé la méthode de l’Actors Studio en se mettant dans la peau d’un personnage.

Passionné par l’Afrique, Zacharie Malek a rejoint l’équipe de Mason Ewing Corp. il y a un an afin de satisfaire toutes ses ambitions. Concernant Mag’ison, ce magazine de mangas compte bientôt parler des mangakas africains, principalement des jeunes talents venant du Cameroun, pays d’origine de Mason Ewing où il séjourne une fois par an depuis quelques années. Fan de la nourriture camerounaise, notamment du Ndolé, Zacharie ne cache pas son désir ardent de venir au Cameroun, cette fois pour le tournage du long-métrage « Coup de foudre à Kribi », un film franco-américano-camerounais réalisé par Mason Ewing, dont la sortie était prévue en 2021 puis reportée à cause de la Covid-19.

Voici pour vous le synopsis du film : « La rencontre entre Rose, top-modèle, fille gâtée d'une riche famille camerounaise et un Blanc de passage avec ses amis dans le port de Kribi, au Cameroun. Les parents de Rose dirigent une des plus grosses entreprises du pays, habitent une propriété somptueuse ou s'agitent frénétiquement sous les pales des ventilateurs, une armée de domestiques en livrée.

Au grand dam de cette famille qui prévoyait l'union de leur fille avec des prétendants fortunés de la grande bourgeoisie camerounaise, Rose a succombé au charme d’un des garçons. Inconcevable et inacceptable pour les parents de Rose qui vont s'évertuer à empêcher quoi qu'il en coute cette mésalliance. »

Afin de réaliser son rêve, Zacharie Malek aimerait s’installer à Los Angeles pour sa carrière artistique. Comédien, auteur et écrivain, Zacharie a co-écrit Le Petit Guide de Jonathanland, Le Monstre des Bisous, Le Train des Rêves et Mon Ami Sam, un ensemble de chefs d’œuvres édités par Ewing Publication pour peut-être un jour faire de Jonathanland un véritable concurrent de l’univers Disney.

La révélation de Zacharie Malek sonne une nouvelle victoire pour Mason Ewing qui a cette capacité à dénicher les jeunes talents pour les révéler au monde entier.