CAMEROUN :: Lions Indomptables : Michael Ngadeu plaide pour Conceiçao :: CAMEROON

Invité à l’émission « Talents d’Afrique » sur la chaîne Canal +, le défenseur international Camerounais a demandé aux dirigeants du football local de laisser du temps au technicien portugais à la tête de la sélection nationale.

Il est l’un des joueurs les plus discret de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Peu bavard et moins réputé pour ses déclarations, Michael Ngadeu-Ngadjui fait enfin parler de lui hors des stades. Invité, lundi 22 novembre dernier sur le plateau de l’émission « Talents d’Afrique », diffusée sur la chaîne Canal+ Sport, le défenseur central et vice-capitaine des Lions indomptables du Cameroun n’a pas mâché ses mots.

Interrogé sur le rôle de Antonio Conceiçao dans la qualification du Cameroun pour les barrages du mondial 2022, le sociétaire de La Gantoise a loué le travail du technicien portugais. « C’est grâce au coach si on en est là, on n’est pas seulement une équipe. Le coach a su créer un groupe d’amis, une famille », a-t-il reconnu avant de se lâcher dans une déclaration que personne ne voyait venir. « Là, je m’adresse à nos dirigeants (Fecafoot et ministère des Sports, ndlr). Nous devons lui (Conceiçao, ndlr) laisser le temps de travailler et de construire une équipe gagnante. »

Plus loin, Michael Ngadeu n’a pas tari d’éloges au technicien portugais en le comparant à l’un de ses prédécesseurs, Hugo Broos, avec qui il a pourtant remporté la Coupe d’Afrique des nations (CAN), en 2017 au Gabon. « Il prend nos avis, il nous écoute, il écoute ses adjoints, il communique beaucoup (…) La différence entre Conceiçao et Hugo Broos est qu’à la différence du technicien belge qui avait déjà son onze entrant et ses 3 remplacements en tête et ne s’en tenait qu’à cela, Conceicao lui donne la chance à tout le monde. À chaque fois qu’il a convoqué un joueur, il lui a donné sa chance », s’est-il exprimé.

Pour le moment, tout porte à croire que Antonio Conceiçao n’est pas menacé d’être démis de ses fonctions de Sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Il avait d’ailleurs été prolongé en août dernier pour deux années supplémentaires. Toutefois, il n’est jamais exclu, qu’en cas d’élimination aux barrages pour la Coupe du monde Qatar 2022, qu’il soit débarqué. Puisqu’au Cameroun, rien n’est jamais sûr, même après une prolongation de contrat. En attendant, les Lions Indomptables retrouveront leur Sélectionneur le mois prochain, où un stage en prélude à la CAN 2021 est annoncé.