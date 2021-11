La Liga célèbre la culture espagnole au Cameroun :: CAMEROON

Plusieurs activités étaient au menu de cette deuxième édition des Talks & Tapas.

L’Espagne et le Cameroun partagent une longue histoire, pour magnifier les relations très amicales et même fraternelles qui existent entre ces deux peuples, l’ambassade d’Espagne et La Liga ont décidé de mieux faire connaître la culture espagnole au Cameroun à travers l’un de ses meilleurs ambassadeurs : Le football.

À l’occasion de la 19è semaine culturelle espagnole, les fans de la Liga et les amoureux de la langue espagnole ont pu échanger avec SE Ramon Moreno l’ambassadeur d’Espagne au Cameroun mais aussi avec Trésor Penku ,le délégué de La Liga en Afrique centrale.

Ces derniers ont édifié le public venu en grand nombre à canal Olympia de Bessengue sur l’histoire et la géographie de l’Espagne à travers un échange convivial et courtois en espagnol. Échange qui a permi aux jeunes camerounais présents à cette activité de découvrir la culture espagnole dans son ensemble.

Après la première édition qui s’est tenue dans la ville de Yaoundé l’an dernier, cette autre édition des Talks & Tapas s’est achevée avec des jeux et autres animations au grand satisfecit de SE Ramon Moreno,l’ambassadeur d’Espagne.« je suis très content de voir à quel point les camerounais sont intéressés par la culture espagnole. Des initiatives pareilles sont à pérenniser dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité entre le Cameroun et l’Espagne » dira t-il au sortir de l’activité.

Satisfecit partagé par certains élèves qui faisaient partie du public « j’ai beaucoup appris sur la culture espagnole, pour moi qui aime le football espagnol, c’était très édifiant comme expérience, vivement que des événements se multiplient » déclare Estelle Mevaa une élève.