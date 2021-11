Fêtes de fin d’année : MTN Cameroun distribue des terrains à ses abonnés :: CAMEROON

Il s’agit d’un cadeau de cadeaux de fin d’année exceptionnel à ses clients. Le programme de l’entreprise de téléphonie mobile a été dévoilé à Douala le 19 Novembre 2021. Baptisée « soit le Boss en 2021 » cette opération donne l’occasion aux abonnés de gagner des lopins de terrains des Smartphones aussi bien que des volumes internet.

Pour Stephen Blewett, Directeur général de MTN Cameroon, « A travers cette initiative, nous continuons d’apporter de la valeur à nos clients en faisant d’eux des Boss. Des personnes épanouies grâce à l’accès à la propriété foncière, à des bonus et surtout à la qualité de l’expérience qu’ils ont sur notre réseau indomptable »

Du coup, on se bouscule aux portillons de MTN. Qui n’aimerait pas être propriétaire de son propre terrain pour y loger sa famille ? Tout le monde peut être Boss propriétaire de terrain. L’information suscite l’émulation au sein des abonnés et les astuces ne manquent pas « J’ai reconduit ma puce MTN qui était inactive » Il s’agit de gagner 92 lopins de terre.

Ici, on confesse que la terre ne trompe pas. Et MTN n’a pas fait dans la discrimination « Ces lopins de terre d’une superficie minimale de 250m² et disposant chacun d‘un titre foncier sont situés à Dibamba dans la région du Littoral et à Mbankomo dans la région du Centre. Deux communes proches des capitales économique et politique du pays ». Bien plus, Un gagnant sera tiré au sort tous les jours, jusqu’au 15 février 2022. Parce qu’il n’est pas seulement question de finir l’année 2021 en fête, mais également de débuter l’année 2021 en fanfare.

En plus des terrains, MTN va faire gagner des smartphones à ses clients pendant la même période. Un téléphone intelligent sera gagné toutes les heures. Et cerise sur le gâteau, des bonus allant jusqu’à 10Go de volume d’Internet et 10000 Fcfa de crédit sont également prévus.

Comment participer à cette promotion et avoir une chance de gagner ? Riad Mezi Directeur Marketing de MTN Cameroon a donné les contours « Il suffit juste au client de souscrire à un forfait de son choix, pour un montant minimum de 250FCfa seulement ou d’effectuer une transaction MTN MoMo de 5,000Fcfa au moins »

Il est à noter que deux des 92 parcelles de terre en compétition sont réservées aux usagers d’Ayoba, la super application mobile qui permet de communiquer gratuitement sur le réseau MTN.

Pendant la campagne, l’émission hebdomadaire Y’ello Time fera la restitution des temps forts et sera relayée sur certaines grandes chaines de télévision et amplifiée sur notre page Facebook en direct. Elle présentera ainsi les sept gagnants de terrain chaque semaine.