Huawei ICT Competition 2024-2025: le Cameroun brille et se qualifie pour la grande finale en Chine

Douala, 22 mars 2025 – L’équipe camerounaise du Network Track s’est illustrée lors de la phase régionale du prestigieux concours Huawei ICT Competition 2024-2025, décrochant la première place et validant ainsi son billet pour la grande finale mondiale qui se tiendra du 20 au 24 mai 2025 à Shenzhen, en Chine.

La compétition, organisée dans les locaux de Huawei à Douala, s’est déroulée en ligne et a réuni onze équipes issues d’Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale, parmi lesquelles le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte, la Libye, le Bénin, le Sénégal, l’Éthiopie, la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Les candidats ont rivalisé dans trois catégories : Network Track, Cloud Track et Computing Track.

Une compétition d’excellence pour révéler les talents de demain

La Huawei ICT Competition s’inscrit dans une démarche de développement des compétences en Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et vise à renforcer le lien entre l’univers académique et l’industrie technologique. Chaque étape du concours représente une opportunité pour les étudiants de démontrer leur savoir-faire à travers un examen théorique de 1h30 et une épreuve pratique de 4 heures.

Parmi les neuf étudiants ayant représenté le Cameroun, seuls les membres de l’équipe Network Track ont réussi à franchir cette phase décisive. Leur victoire leur ouvre les portes de la finale mondiale ainsi que l’équipe Innovation Track constituée des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de l’Université de Douala qui s’est qualifiée 02 semaines plus tôt grâce à leur projet innovant « LINA » qui utilise les technologies Huawei avec des lunettes dotées de l’Intelligence Artificielle pour aider les malvoyants et les personnes qui ont des difficultés oculaires à se déplacer dans un environnement tout en décrivant avec précision les objets présents dans leur environnement. Ces 02 équipes camerounaises affronteront les meilleurs talents technologiques venus des quatre coins du monde.

Des candidats confiants et déterminés

L’édition 2024-2025 du concours, lancée en octobre 2024, avait enregistré la participation de près de 500 étudiants camerounais. À l’issue des sélections préliminaires et nationales, neuf étudiants issus de l’Université de Douala, de SUP’PTIC, de l’ENSPY et de l’Université de Buea avaient été retenus pour représenter le pays lors de la phase régionale.

SOYANG Thierry, étudiant à l’Université de Buea et membre de l’équipe qualifiée, s’est montré optimiste quant aux performances de son équipe :

« Les épreuves étaient assez abordables. On espère être dans les 600-700 points et on attend la suite avec impatience. Grâce à la préparation suivie avec nos coachs, nous sommes confiants et je peux déjà vous dire que l’équipe du Cameroun sera en Chine. »

De son côté, Ekane Essame Bright Epie, étudiant à SUP’PTIC et membre de l’équipe Cloud Track, a souligné la complexité des épreuves et les défis rencontrés :

« L’examen n’était pas facile, car il ne s’agissait pas seulement de réciter des concepts appris par cœur, mais aussi d’être capable de comprendre profondément de nouvelles notions avancées. Certaines questions étaient très originales et exigeaient une réflexion poussée. Il y avait aussi des défis d’accès aux ressources en raison de certaines restrictions. Malgré cela, l’épreuve s’est bien déroulée et j’attends de bons résultats, car j’ai confiance en mon niveau de préparation et en mon équipe. »

Avec cette qualification, le Cameroun démontre une fois de plus son potentiel dans le domaine des TIC et se positionne comme un acteur clé dans la formation des experts technologiques de demain. La finale à Shenzhen sera l’occasion pour l’équipe de porter haut les couleurs du pays sur la scène internationale.