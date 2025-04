AFRIQUE DU SUD :: Trésor Penku honoré par la chambre de commerce espagnole :: SOUTH AFRICA

Trésor Penku, Directeur Général de La Liga Afrique, a été honoré le week-end dernier avec le prestigieux prix du Lion d'Or décerné par la Chambre de commerce espagnole en Afrique du Sud.

Ce prix prestigieux vient saluer les contributions exceptionnelles de La Liga dans le pays et au-delà, mettant en lumière l'impact grandissant de la ligue espagnole de football sur le continent africain.

Dans sa déclaration après avoir reçu ce prix, Penku a exprimé sa gratitude et son honneur : « Vraiment honoré de recevoir le prestigieux prix du Lion d'Or de la Chambre de commerce espagnole en Afrique du Sud, reconnaissant les contributions et les réalisations exceptionnelles de La Liga dans le pays. » Il a ajouté que cette distinction n'aurait pas été possible sans le travail acharné de son équipe et la vision de La Liga de promouvoir le football comme un vecteur d'inspiration et de changement.

Penku a mis en avant l'importance de l'engagement collectif pour atteindre de tels sommets : « Évidemment, rien de tout cela ne serait possible sans le dévouement, la passion et les efforts inlassables de ma formidable équipe et l'engagement ferme de La Liga à utiliser le pouvoir de notre football pour inspirer et impacter positivement les communautés à travers l'Afrique et au-delà. »

Ce prix s'inscrit dans une série d’initiatives de La Liga visant à renforcer sa présence en Afrique, un marché clé pour la ligue espagnole. Avec des programmes de développement du football, des partenariats avec des institutions locales, et des projets communautaires, La Liga continue de jouer un rôle majeur dans la promotion du sport en Afrique.

La distinction du Lion d'Or témoigne également de l’essor du football africain et de la manière dont des initiatives comme celles de La Liga contribuent à dynamiser l'engouement pour le football sur le continent.

Ce prix est une reconnaissance bien méritée du travail de La Liga en Afrique, renforçant son engagement à inspirer les jeunes talents et à favoriser des partenariats qui profitent à la fois aux fans et aux communautés locales