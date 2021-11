CANADA :: Prisca Bénita : Un amour pour Dieu

Médecin, la Camerounaise installée aujourd’hui entre le Canada et les Etats-Unis, rend grâce au Seigneur à travers la musique.

Docteur en Médecine de formation, et artiste gospel par appel divin, Prisca Bénita, rend grâce à Dieu à travers la musique. La Camerounaise installée aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis, a choisi de se spécialiser dans le gospel suite à une conviction personnelle profonde et sincère.

Depuis qu’elle y est, Prisca Bénita ne cesse de produire des chefs-d’œuvre. Sa musique transporte dès la première écoute. Le mélomane est retenu par des paroles spirituelles, qu’accompagnent de belles mélodies qui touchent l’âme et l’esprit. A l’exemple de « Père envoie ton esprit », un titre d’adoration tiré de Joël 2 :28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions ». Dans cette chanson, Prisca Bénita, pense qu’il est temps qu’un vent nouveau souffle, au regard des divisions, des catastrophes naturelles, et surtout, du mépris de la sainteté de Dieu.

La plupart de ses titres sont aussi des expériences vécues. Prisca Bénita, partage quelques-unes dans ses chansons. Notamment, dans le titre « Cette montagne se déplacera». Il rappelle à quel point, la puissance de Dieu détruit toutes les forteresses les plus solidifiées, toutes les bâtisses les plus profondément ancrées, qu’il est possible de déplacer par la puissance du Saint Esprit et la volonté de Dieu. Prisca Benita s’en est inspirée dans une période difficile de sa vie.

Malgré l’épreuve qu’elle traversait, l’artiste a trouvé le moyen d’aller au-delà, en produisant cet autre chef-d’œuvre. Passionnée de musique gospel, Prisca Bénita est à la base une servante de Dieu. Elle donne sa vie au Seigneur au Cameroun en 1992, au cours d’une campagne d’évangélisation du pasteur Reinhard Bonke.

Aujourd’hui dans le Ministère de la louange et de l’adoration, Prisca Bénita, est considérée comme étant une ambassadrice de Dieu et de sa bonne nouvelle.