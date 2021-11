CAMEROUN :: Exploitation du fer d'Akom : G-Stones du groupe Bocom veut flouer les droits des riverains :: CAMEROON

L’entreprise G-Stones du groupe BOCOM préposée pour la réalisation, l’exploration et l’exploitation minière à Akom 2 dans la région du Sud Cameroun, conformément à la convention signée en novembre 2019 avec l’État du Cameroun, ne compte pas considérer les attentes des autochtones qui, redoutent une catastrophe écologique, avec l’aide Développement Interne des autochtones (DIA). En effet, les riverains rejettent en bloc l’étude d’impact environnemental et social réalisée par les experts de cette structure en lieu et place d’un cabinet d’experts indépendants.

Les riverains redoutent fortement ce qu'ils qualifient de " génocide écologique par la pollution. C'est ce qui ressort du moins, de la position des autochtones d’AKOM 2, BIPINDI, NYETÉ et même LOUKOUNDJE. Une ferme position réitérée lors des consultations publiques en relation avec le projet d’exploitation minière dans cette localité, porté par G-STONES du groupe pétrolier BOCOM et ses partenaires canadiens. Une réserve de trois kilomètres d’un prospect de 47 km de long, regorgeant en moyenne 160 millions de tonnes de fer, pour un coût d’investissement à hauteur de 900 milliards francs CFA. Il est aussi à noter que cette exploitation va durer 40 ans. Sauf que pour DIA et la population des localités concernées, l’étude d’impact environnemental et social réalisée par G-STONES du groupe BOCOM, est loin de refléter la réalité et surtout de garantir la nécessité de protéger l’environnement pour le développement durable. « Une mine à ciel ouvert à BIPINDI /AKOM 2 est une catastrophe écologique pour plus de 37 villages et plus de 80 campements de pygmées», pouvait-on lire sur une banderole, le 02 novembre 2021, lors de la séance des consultations publiques et communautaires.

Sur la sortie de l’Association Développement Interne des Autochtones (DIA) sur cette sulfureuse affaire qui pourrait conduire aux troubles sociaux si, les droits des riverains et l'étude d'impact environnemental ne sont pas respectés, crédibles et conformes. Les riverains n'ont pas attendu pour crier déjà " Oh attention, pas de scandale et de désastre écologique sur nos terres !"

G-STONES du groupe BOCOM de l’homme d’affaires Dieudonné BOURGNE, au regard des manquements constatés par l’Association DIA dans son dossier technique et financier, est peu soucieux de l’impact environnemental et social. Il est plus attiré par le volet lucratif de ce projet. Suffisant pour inquiéter les populations autochtones qui, redoutent de voir leurs forêts bradées, et la vie des Pygmées impactée sans préjudice. «Je décrie la forme et la manière avec laquelle le groupe BOCOM mène ces travaux d’exploration et d’exploitation des mines. Et nous n’y comprenons vraiment rien, nous sentons qu’il y a beaucoup de choses en dessous. Et nous avons peur pour nos vies, pour nos lendemains » s’est confié Jean Calvin OVONO, élite de NYETE à nos confrères de Cam 10 TV. Invité à ces assises par les autorités traditionnelles, DIA a livré la teneur de ses investigations sur l’entreprise G-STONES et ses partenaires canadiens douteux, voire fictifs selon eux, ne manquant pas de présenter un modèle type de l’étude environnementale et sociale à G-STONES . Ainsi « Monsieur AbA'A Martin Roger dans son allocution, a remercié au préalable les efforts déployés par l’État du Cameroun pour la mise en application, le respect du Code minier et des procédures minières ; il a dénoncé le non - respect des aspects techniques de l’étude d’impact proposée par la société G-STONES /BOCOM S. A, tout en demandant que celle-ci soit confiée à un cabinet d’experts indépendants », apprend-on du communiqué de presse publié par DIA dans son communiqué le 13 novembre 2021. Des révélations ayant conduit à l’arrestation de ce dernier par les éléments de gendarmerie D’aKOM 2, sans motif. Selon l’enquête de DIA, MISSISSAUGA MINING and EXPLORATION, partenaire canadien de G-STONES dans le projet, est une société difficile à identifier au Canada. L'on parle même d'une nébuleuse. Il existe plutôt une proximité entre cette boîte et le milieu des affaires camerounaises. Par conséquent, cette société est rattachée à G-STONES du groupe BOCOM. Cette proximité entre les deux structures accentue les doutes sur l’étude technique de l'étude d'impact environnemental.

Paul Biya au secours pour la résiliation de la convention entre l'État du Cameroun et G-STONES /BOCOM sur le projet d'exploration et d'exploitation minière d"AKOM 2

Appellant le président de la République au secours, les populations mobilisent un certain nombre d'arguments. Pour ces riverains, G-STONES n'a aucun fair d'armes connu dans l'exploitation minière, et n'a aucune référence technique dans le domaine. La capacité financière du groupe BOCOM est trop faible et plus que prétentieuse pour un projet d'une telle envergure. DIA n'a trouvé aucun indice de référence, aucun bilan, sur G-STONES. Bien plus, argue-t-on, l'entreprise n'est citée nulle part en bourse. Le groupe BOCOM ne se préoccupe pas de l'impact environnemental du projet, encore moins de la responsabilité sociétale, occupé et préoccupé qu'il est, au seul aspect rentabilité. G-STONES ne répond pas aux critères normatifs régissant le secteur minier, et ne tient aucunement compte des attentes des riverains en termes de retombées.

Cela dit, les populations demandent au chef de l'État d'ordonner la résiliation pure et simple de la convention, au risque de voir tout un département de l'Océan et son écosystème, totalement detruit.