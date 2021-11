CAMEROUN :: People: la comédienne Muriel Blanche ambassadrice confirmée de Global Trip Consulting :: CAMEROON

Après plusieurs mois de collaboration et de partenariat entre Muriel Blanche et Global Trip consulting, tout se passe plutôt bien. Effectivement, les deux parties sont satisfaites et prêtes à remettre cela. C’est la raison pour laquelle, Muriel Blanche vient d’être reconduite comme ambassadrice de la prestigieuse agence de voyage Global Trip Consulting. Un plaisir pour Global Trip et Muriel Blanche qui ne cachent pas leur satisfaction.

Un renouvellement de contrat après satisfaction

Avoir un tel succès c’est rare et avoir des partenaires qui remplissent intégralement leur part de contrat de la meilleure des manières c’est encore plus merveilleux. Comment ne pas s’y accrocher ? Lorsqu’il était 15h ce mardi 09 Novembre 2021, Mr Donkem Jerry, CEO de Global Trip Consulting reconduisait Muriel Blanche comme ambassadrice de sa structure. Ayant collaboré plus de 5 mois avec l’influenceuse, il serait tombé sous le charme des résultats obtenus. En effet, après six mois de collaboration l’agence Global Trip Consulting a rendu plus de cent visas et formé plus d’une centaine de jeunes étudiants Camerounais qui ont obtenu leur examen de langue international. Un bilan très positif et croissant depuis le début du partenariat avec Muriel Blanche.

Selon la jeune influenceuse, l’aventure avec Global est très belle au point où la relation serait tout autre. Pour elle « avec Global trip c’est déjà la famille, on a le même objectif et on se bat pour que celui-ci soit atteint. » a-t-elle déclaré à la presse après sa signature.

Global Trip Consulting, la solution désormais

Global Trip consulting est une agence de voyage venu facilité la tâche aux camerounais. A travers ses multiples services, Global Trip se positionne comme une référence. Les services offerts par Global Trip sont : L’assistance de visa, Les ventes et les réservations de billets d’avion, Les cours de langues étrangères ; Le commerce général ; L’inscription aux bourses d’études à l’étranger ; Assurance voyage ; Location véhicules, Hébergement, Préparation aux examens internationaux des langues étrangères… donc, tout est complet et adéquat pour assurer la satisfaction des clients. En effet, Global Trip consulting veille et assiste sa clientèle dans l’obtention des visas leur permettant d’aller étudier à l’étranger. Car elle est partenaire avec plusieurs universités étrangères (Ukrainian american Concordian University, Metropolitan University of Budapest etc.) elle gère aussi d’autres détails comme leur hébergement.

Comment contacter Global Trip Consulting ?

Pour tout besoin des services et renseignements sur Global Trip Consulting, contactez les numéros suivants : 00 237 678 72 35 01 / 693 27 60 76.

Par Whatsapp au : +49 176 34644887. Sur Facebook: Global Trip Consulting

Email : language.center@globaltripconsulting.com / visa.info@globaltripconsulting.com

A défaut d’utiliser les différentes méthodes recommandées ci-dessus, vous pouvez directement vous rendre dans leurs locaux situés à la rue DROUOT à près de la direction générale MTN