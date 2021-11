CAMEROUN :: Nécrologie : Mort de l'ancienne ministre Marie- Madeleine Fouda :: CAMEROON

L'ancienne ministre des Affaires sociales, Dr. Marie- Madeleine FOUDA a rendu l'âme, ce samedi, 13 novembre 2021, des suites de maladie, à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Pharmacienne de formation, Dr Marie -Madeleine FOUDA née MELINGUI, avait été ministre des Affaires sociales du 07 juillet 1997 au 24 avril 2002.

Dr Marie-Madeleine FOUDA était la bru du très célèbre, puissant et charismatique patriarche André FOUDA, tout premier délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, et ami personnel du défunt président Ahmadou Ahidjo. La famille André FOUDA, prise généralement, fait partie des plus puissantes familles du Cameroun. Seulement, l'influence de cette famille autochtone de Yaoundé, dans le 5 ème Arrondissement de la capitale politique du Cameroun, a pris beaucoup de rides, et n'affiche plus fière mine depuis 2002 que Marie-Madeleine FOUDA a été sortie du gouvernement.

La preuve, en 2016, elle avait été humiliée, alors qu'elle était candidate au poste de président de la Croix-Rouge camerounaise, suite au décès du titulaire du poste, William Aurélien Eteki Mboumoua. Marie-Madeleine FOUDA s'en tire avec % de voix. Une humiliation inédite et plutôt jamais vécue de la part d'un ancien membre du gouvernement, de surcroît ministre avec portefeuille. Et pourtant, pharmacienne et ancien ministre des Affaires sociales, Dr Marie-Madeleine FOUDA était bien mieux outillée que ses challengers, pour conduire cette structure humanitaire.

Des sources qui se veulent cependant réservées, lui attribuent 76 ans. MELINGUI de son nom de jeune fille, Marie-Madeleine FOUDA était une fille de la tribu Eton du clan Menyimbassa du village Manelone, dans l'arrondissement de Sa'a, département de la Lekié, région du Centre Cameroun.

Une pensée profonde pour sa famille, parents, amis et connaissances.

Adieu Madame le Ministre !