Face aux crises monétaires qui se succèdent, les taux du livret d’assurance et de l’assurance-vie déclinent de manière significative. Il urge donc de planifier l’avenir autrement. Cependant, les personnes désirant diversifier leur patrimoine financier se heurtent à de nombreuses contraintes.

Il s’agit de l’analyse, de l’évaluation et de la maîtrise des risques inhérents à tout investissement financier. C’est un projet de grande envergure d’autant plus qu’il implique la diversification des actifs du point de vue de leur nature et de leur mode de détention.

Nous vous présentons dans cet article trois alternatives pour diversifier votre patrimoine financier tout en minimisant les risques et en optimisant leur rentabilité.

Investir dans une SCPI

Les SCPIs (sociétés civiles de placement immobilier) offrent à l’investisseur de nombreux privilèges. L’un d’entre eux réside dans la possibilité d’obtenir une rente. En effet, il ne s’agit pas des résidences que l’investisseur achète en présentiel ; mais plutôt des parts de SCPI.

L’achat de ces titres est accessible à tous et disponible à partir d’une poignée d’euros. Pour les plus hésitants, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le domaine a enregistré une augmentation de plus de 4 % en 2019. Un autre avantage des SPCI est la gestion que le système fournit aux investisseurs.

La gestion du patrimoine immobilier est entièrement confiée à un holding accrédité par l’AMF (Agence des Marchés Financiers). C’est cette société qui s’occupe des stratégies d’investissement. Ainsi, les investisseurs ne sont impliqués ni dans la sélection des immeubles ni dans le choix des locataires.

L’investisseur est ainsi déchargé des contraintes liées aux formalités administratives et judiciaires.

Investir dans l’or est une bonne solution pour diversifier son patrimoine financier. L’or est un bien réel contrairement aux titres, aux obligations et aux actions. On peut facilement le dissocier des autres actifs immatériels. En temps de crise boursière, ce métal est spécialement prisé.

En posséder dans son portefeuille d’actions, c’est avant tout avoir une assurance en cas de crise monétaire. Ce métal précieux est une véritable alternative aux épargnes à risque. C’est une monnaie qui a une fiscalité intéressante. À l’inverse des monnaies conventionnelles, son prix ne peut être influencé par aucune banque centrale.

Cette richesse n’est soumise à aucun impôt ni à aucune taxe sur valeur ajoutée. La valeur de l’or n’est édictée par aucune politique. On peut en acheter à des prix abordables et sous plusieurs formes. La pièce souverain d’or en est un exemple tangible.

C’est un placement stable, un moyen de garder son argent à l’abri. Ce sont d’ailleurs toutes ces raisons qui confèrent à l’or sa « valeur refuge ».

Investir dans une résidence-service senior

On estime à 33 % l’augmentation de la population des seniors d’ici 2050. Ce vaste marché permettra d’accroître davantage les rentes. Les profits que génère ce type d’investissement sont très significatifs. Le domaine est déjà en pleine extension. Placer son argent dans une résidence senior est un choix prudent.

Le premier bénéfice que cela présente est la réduction des taxes et impôts. En effet, les charges pour ce type d’endroit sont significativement allégées. Moins d’impôts, ça veut dire plus d’investissement et en parallèle plus de revenus.

Aussi, comme avec les SCPI, l’investisseur est libéré des contraintes liées à l’administration. Au-delà de l’avantage financier, ce type d’investissement offre une réponse à un problème sociodémographique.