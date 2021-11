CAMEROUN :: Culture: Le DOMAF 2021 dans les starting-blocks :: CAMEROON

Des artistes venus de Dix pays vont participer à la dixième édition de évènement devenu pluridisciplinaire qui se tient du 25 au 28 novembre 2921 à l’esplanade de Carefour Market Bonamoussadi L’évènement .

Après une pause d’un an pour cause de pandémie a coronavirus, le Douala Music’art festival est de retour. Pour mieux édifier le public sur les contours de cette dixième édition, les organisateurs ont réuni les hommes et femmes de médias de la ville de Douala autour d’une conférence de presse organisée à cet effet.

« Le festival se veut une plateforme ouverte à la discussion autour du patrimoine. On a envie que les acteurs culturels s’assaillent et ensemble, discutent afin qu’on définisse qu’est-ce que nous on considère comme étant notre patrimoine? Sur quoi on se base pour construire notre patrimoine futur ? » c’est par cette explication que Herbert Sigha , l’un des membres du comité d’organisation justifie de « Le patrimoine c’est nous-nous, protégeons-le » retenu comme le thème de cette dixième édition du DOMAF.

A en croire ses organisateurs, le Domaf va connaitre la participation des artistes venus de de dix pays autre que le Cameroun. On aura ainsi la présence de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Canada, de l’Allemagne, de la France, du Gabon et bien d’autres.

Il faut dire que pour cette année , ce qui s’appelait au départ « Douala hip-hop festival », va se dérouler sur quatre principaux axes. A savoir, la musique, la danse, les arts visuels et la mode. « En termes d’innovations, le festival sera pluridisciplinaire et les axes principaux seront la musique avec un concert live sur quatre jours. Nous aurons également dans le festival, un évènement autour des arts visuels. Le troisième axe du festival sera la mode gérée par le mannequin international Fredy Manyongo. Le dernier axe du festival sera la danse gérée par l’association Moooovdream », poursuit Herbert Sigha.



Le Domaf 2021 aura aussi au menu, une résidence sur la production musicale, le spectacle des artistes locaux et étrangers, mais aussi, le « Tremplin hip hop » qui va réunir 58 candidats venus des dix régions du pays. Dix parmi eux plébiscités sur les réseaux sociaux seront retenus pour la finale sur l’estrade du Domaf et trois seront déclarés vainqueurs.