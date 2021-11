CAMEROUN :: Beauté : L’ongle Parfait ou la beauté par les ongles :: CAMEROON

Situé à Bonamoussadi dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala cet institut de beauté vient révolutionner la prise en charge des mains et leur beauté

« On peut ne pas prendre de son corps, on peut ne pas prendre soin de ses pieds, mais lorsqu’on a les ongles qui ne sont pas soignés, ça traduit votre personnalité ». Ces mots de Sonia Manga , la promotrice de cet institut de beauté traduisent à suffisance son amour pour la beauté des mains et surtout sa vision d’une société qui pourrait avoir meilleure allure en prenant soin de ses mains.



Voilà ainsi résumé les mobiles qui l’ont amené à se lancer dans le marché de la beauté avec un accent fort sur l’onglerie.

il faut dire que son rapport avec les ongles mieux qu’avec une autre partie du corps est très poussé, pour elle , prendre soin de ongles c’est prendre soin de soit.

Tout est parti du constat selon lequel les gens ne prenaient pas soin de leurs ongles , mais se contentaient juste de les embellir . « L’ongle parfait » se propose donc d’offrir derrière,de ne pas seulement embellir mais de protéger ce qui est en dessous de l’embellissement. Il faut dire que pendant que plusieurs autres instituts de beauté vont se contenter de faire les ongles juste pour faire plus ou moins jolis de façon superficielle peu importe que l’ongle soit abîmé, chez « l’ongle parfait », on se souci d’abord de la santé de l’ongle sans jamais le defoncer et ensuite on l’embelli.

Ce samedi 06 Novembre était jour d’ouverture officielle de l’institut de beauté « l’ongle parfait » du côté de Bonamoussadi dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala.

A cette occasion plusieurs personnalités triées sur le volet ont pu découvrir autour d’un brunch les autres services que propose « l’ongle parfait » tels que différents types de massages et des hammams. Le gommage et l’épilation sont entre autres quelques uns des services que la structure propose en plus de l’onglerie.

Avec un service personnalisé et un accueil bienveillant, l’institut de beauté l’ongle parfait se positionne comme le lieu par excellence pour prendre soin de son corps et spécialement de ses ongles.