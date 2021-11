CAMEROUN :: Actifs résiduels:Requête aux fins de sursis à exécution, recours contentieux du cabinet conseil Atou :: CAMEROON

En réponse à la suspension de signature et de toute prise d'actes dans les actifs résiduels des ex - ONCPB, ONCP et REGIFERCAM, par la Ministre du Contrôle Supérieur de l'État, MBA ACHA Rose FOMUNDAM, le Cabinet Conseil ATOU, a, ce lundi 08 novembre 2021, adressé au membre du gouvernement, une Requête aux fins de sursis à exécution.

Et au Président du Tribunal Administratif du Littoral ( Douala) l'Administrateur Général du Cabinet Conseil ATOU, Monsieur Lazare ATOU, a introduit un Recours Contentieux. En effet, écrit MBA ACHA Rose, "suspension de signature et de toute prise d'actes dans le cadre des actifs résiduels des ex ONCPB,ONCP et REGIFERCAM jusqu'à nouvel ordre". Et le communiqué de presse dont Camer.be a obtenu copie, de poursuivre qu'il s'agit d'une " mesure conservatoire" conforme aux dispositions de l'article 8 alinéa 2 du décret n°97 /048 du 05 mars 1997 relatif aux missions mobiles de vérification.

A en croire la Ministre du Contrôle Supérieur de l'État, son interdiction s'appuie sur les descentes sur le terrain effectuées par " les brigades de contrôle ont constaté des faits potentiellement constitutifs d'irrégularités de nature à porter un préjudice grave irréversible à la puissance publique."

Pour plusieurs observateurs lucides et froids, Lazare ATOU est victime de l'acharnement de Ferdinand NGOH NGOH, le très puissant et inamovible ministre d'État, Secrétaire Général de la Présidence de la République. En effet, il y a quelques mois, l'Administrateur Général du Cabinet Conseil ATOU a posé un acte inédit, un crime de lèse-majesté pour certains, en attrayant en justice Ferdinand NGOH NGOH et le DG du Port Autonome de Douala ( PAD), Cyrus NGO'O, pour détournement présumé de fonds, blanchiment de capitaux et autres, dans le cadre du marché de sécurisation du Port Autonome de Douala, par un sulfureux et nébuleux marché confié à PORTSEC de l'Israélien Evan MORAS. Une affaire de plus de 50 milliards francs CFA.

Et depuis lors, il se murmure sous les lambris dorés et salons huppés de Yaoundé que, Ferdinand NGOH NGOH aurait juré d'obtenir la tête de Lazare ATOU. Aussi le patron du Cabinet Conseil éponyme, est-il régulièrement harcelé depuis lors, par la Ministre du Contrôle Supérieur de l'État qui, reçoit des instructions de Ferdinand NGOH NGOH, qui lui-même dit en recevoir du Chef de l'État Paul BIYA. Des "très hautes instructions" de Monsieur NGOH NGOH toujours présentées comme données par le Chef de l'État Paul BIYA, mais dont doutent de plus en plus l'opinion publique, et mêmes des Ministres en poste qui y voient juste un subterfuge pour terroriser tout le monde, vidant même certains ministères de leurs attributions.

De toute façon, depuis qu'il a eu le toupet et la hardiesse d'attraire le ministre d'État, Secrétaire Général à la Présidence de la République, et Cyrus NGO'O le Directeur Général du PAD au Tribunal Criminel Spécial ( TCS) à Yaoundé, Lazare ATOU est harcelé par Ferdinand NGOH NGOH, à travers la Ministre du Contrôle Supérieur de l'État.

Et pourtant, le Cabinet Conseil ATOU qui est chargé de la sauvegarde et de la gestion des actifs résiduels des ex - ONCPB, ONCP et REGIFERCAM, est notoirement connu pour avoir empêché plusieurs prédateurs, de faire main basse sur les biens meubles et immeubles du Cameroun. D'où entre autres, la haine bestiale des uns et des autres, pour son promoteur et Administrateur Général, Lazare ATOU.

Halte à cet acharnement contre un des rares fils du Cameroun, à refuser toute compromission, pour la spoliation des biens de sa Nation !