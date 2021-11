MONDE ENTIER :: Last Minute: Cette semaine en LaLiga… :: WORLD

Que s’est-il passé en Liga la semaine dernière ? Xavi rentre à la maison, Sevilla a gagné le derby et LaLiga Santander a offert des scénarios dingues… Voici ce qu’il ne fallait pas manquer.

Une grande semaine en LaLiga Santander. Sur le terrain, Sevilla a remporté le derby contre le Real Betis et certains matches ont offert des scénarios dingues. En dehors du terrain, le Barça a annoncé le retour de Xavi.

Xavi nommé entraîneur du Barça

Xavi Hernández est de retour en LaLiga Santander. La légende de Barcelone va réaliser le rêve d’une vie. Xavi a remporté 8 titres en LaLiga Santander en tant que joueur du Barça et il espère vivre la même réussite en tant qu’entraîneur des Blaugrana. Il devra d’abord redonner une vraie identité de jeu au Barça.

Sevilla remporte le premier Gran Derbi de 2021/22

Dimanche nous a offert le premier Gran Derbi de la saison et Sevilla a pris les trois points en battant le Real Betis 2-0 à Benito Villamarín. Ce résultat permet à Julen Lopetegui de continuer sa belle série contre le rival, avec quatre victoires et un nul depuis son arrivée sur le banc des Nervionenses.

Le record de Joaquín pour le derby

Le capitaine du Real Betis Joaquín voudra sans doute oublier ce derby mais il a écrit l’histoire en entrant en jeu. Il a ainsi disputé son 25e Gran Derbi, un nouveau record.

Un week-end de scénarios fous en LaLiga Santander

Samedi, le RC Celta s’est battu pour revenir de 0-3 à 3-3 contre le FC Barcelona avec un dernier but de Iago Aspas à la 97e. 24 heures plus tard, Valencia a entamé le temps additionnel en perdant 1-3 contre l’Atléti mais a réussi une remontada exceptionnelle avec des buts à la 92e puis 96e d’Hugo Duro pour terminer sur un nul 3-3.

La Real Sociedad reste en haut

La Real Sociedad a encore gagné et reste en tête de LaLiga Santander. Cette fois, La Real a gagné 2-0 sur le terrain du voisin Osasuna, Mikel Merino et Adnan Januzaj ont marqué les deux buts.

Les équipes de LaLiga bien placées en coupes d’Europe

Quatre journées ont été disputées en Champions League et Europa League et les sept clubs espagnols peuvent encore se qualifier. En Champions League, le Real Madrid, Barcelona et Villarreal sont dans le top 2 de leurs groupes alors que Sevilla et l’Atlético de Madrid peuvent encore y accéder. En Europa League, le Real Betis et la Real Sociedad sont deuxièmes de leurs groupes.

Le Real Madrid devient le premier club à inscrire 1000 buts en coupes d’Europe

Le Real Madrid a écrit l’histoire lors de la victoire 2-1 contre le Shakhtar Donetsk, devenant le premier club à inscrire 1000 buts en coupes d’Europe. Karim Benzema a marqué ce but historique avant d’inscrire le 1001e.

Prolongation de contrat pour José Mari

Selon le dicton, vous ne savez pas ce que vous perdez avant de le perdre et Cádiz a certainement noté les conséquences de l’absence de José Mari depuis le début de la saison. Le club a réalisé combien le milieu était important et le joueur de 33 ans a donc signé un nouveau contrat jusqu’en 2024.

Unai Emery reste à Villarreal

Malgré les rumeurs l’envoyant loin de l’Estadio de la Cerámica, Unai Emery a confirmé qu’il allait rester à Villarreal. Le tacticien, qui a permis au Sous-Marin Jaune de remporter le premier trophée de son histoire en 2021, a partagé un message sur les réseaux sociaux : « Villarreal est ma maison et je suis 100% impliqué. »

Huit clubs de LaLiga Santander représentés en sélection espagnole

Luis Enrique a publié sa liste pour les matches internationaux de novembre. Des joueurs de l’Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona, Espanyol, Real Madrid, Real Sociedad, Valencia et Villarreal ont été appelés en sélection espagnole.