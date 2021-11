CAMEROUN :: Franck Emmanuel Biya reçu, Gaëlle Deborah Enganamouit déçue :: CAMEROON

L’actualité est tirée par trois faits majeurs : l’an 39 du Renouveau, la visite de Franck Biya à Foumban et la démission de la Fecafoot de Gaëlle Enganamouit.

Deux mois après le décès du monarque Ibrahim Mbombo Njoya, Franck Biya, le fils aîné du président du Cameroun, Paul Biya, a été reçu ce samedi 06 novembre 2021 au palais des Bamouns par le nouveau sultan Nabil Mbombo Njoya. L’entrepreneur camerounais était accompagné de l’actuel président par intérim de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) Seidou Mbombo Njoya.

Pour le journal en ligne Cameroun Actu, Cette visite de courtoisie n’a pas manqué d’être commenté par le promoteur du mouvement 11 millions de Nordistes. Dans une publication sur sa page Facebook, le journaliste Guibai Gatama apprécie la venue de Franck Biya au palais des Bamouns. Mais une question demeure. « On ne demande qu’à comprendre. Franck Biya est allé à Foumban présenter ses civilités au nouveau Sultan-Roi des Bamoun. A quand, par exemple, les mêmes civilités au jeune et dynamique Lamido de Garoua, pourtant intronisé longtemps avant le nouveau Sultan-Roi des Bamoun ? Les symboles parlent. « Ensemble tout est possible » », s’interroge le Directeur de publication de l‘œil du Sahel.

Par ailleurs, Gaëlle Enganamouit, La meilleure joueuse africaine 2015 a démissionné de ses fonctions de Team manager de la sélection camerounaise de football féminin. Elle se dit victime de menaces de la part du président de la Fédération camerounaise de football. Mais son départ serait lié à une sextape la mettant manifestement en scène et qui a inondé les réseaux sociaux vingt-quatre heures avant sa décision. Dans sa lettre de démission, elle dit en substance « Je ne me suis jamais adressée à vous de manière discourtoise mais aujourd’hui est le jour de trop, mais surtout la menace de trop !», a écrit l’ancienne footballeuse dans les premières lignes de sa correspondance. «Monsieur le président, j’ai servi mon pays avec dignité sur les terrains et je le servirai partout où besoin se fera. Mais ce ne sera sûrement plus avec vous», a-t-elle tranché après avoir exposé les détails de l’acharnement dont elle serait victime ».

Le journal Entrepreneur NewsHouse s’interesse à 1982-2021 : « Biya’s major achievements ». November 6, 1982 to November 6, 2021 marks 39 years since president Paul Biya came to power, maintaining his position as Africa’s second longest ruling leader. As Cameroonians commemorate this historic event all over the national territory, one can look ahead with confidence. Despite the multiple challenges encountered during his reign, Paul Biya can also boost of several achievements.

Essingan revient sur l’appel de Monatelé pour s’interroger « Qui veut défier Paul Biya en 2025 ? ». A coup d’argent, de groupes de pression et de manœuvres politiciennes, certains affidés du chef de l’Etat dissimulent mal leur impatience à occuper le fauteuil encore tenu par leur champion. Les appétits qui s’étaient démultipliés ces temps derniers, semblent s’estomper depuis ‘’ l’appel de Monatélé ‘’, le 31 octobre 2021.

En ce 6 Novembre2021, La Voix du centre se met « Dans la tête de Paul Biya ». A quoi s’occupe le président au moment où son parti fête le 39e anniversaire de son accession à la magistrature suprême ? Esquisse de portrait d’un homme qui a appris à vivre loin de la cohue.

Le quotidien Le Messager va plus loin à la Présidentielle 2025 pour revenir à « L’appel du clair-obscur »de Monatelé. L’appel de la Lékié sur la candidature de Paul Biya en 2025 fait des vagues dans un contexte de panique à bord au sein du sérail...