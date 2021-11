CAMEROUN :: Des vidéos de l'ancienne footballeuse Gaëlle Enganamouït avec une femme, nue, sur la toile :: CAMEROON

Le ciel cybernétique camerounais en ébullition ce vendredi, 05 novembre 2021. L'orientation sexuelle satanique de l'ancienne capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, Gaëlle Déborah ENGANAMOUÏT, désormais connue avec preuves à l'appui.

Depuis ce vendredi, des vidéos montrant l'ancienne attaquante vedette de l'équipe féminine de football du Cameroun, les Lionnes indomptables, circulent abondamment sur les réseaux sociaux. On peut y voir Gaëlle Déborah ENGANAMOUIT, dans plusieurs scènes sexuelles avec son amante, la nommée AHANDA NOMO Brenda, une jeune femme de 24 ans, et à la beauté singulière. Les deux amantes qui du reste vivaient une relation idyllique contre nature, affichent leur amour ardent au lit où, elles sont nues ; dans la voiture où elles avouent être le meilleur couple au monde. On peut également les voir s'embrasser langoureusement dans plusieurs milieux mondains.

Selon les audios en notre possession, c'est AHANDA NOMO Brenda qui après des scènes de " ménage " avec son " mari " Gaëlle ENGANAMOUIT, a décidé de mettre fin à la relation, après avoir réalisé que cette dernière compromettrait ses fiançailles avec un homme. Brenda décide donc de mettre fin à sa relation amoureuse homosexuelle avec Gaëlle, en fin août 2021, pour une relation commencée en janvier. Gaëlle ne l'entend pas de cette oreille. Usant de son statut de team manager des Lionnes indomptables, de son passé illustre de meilleure joueuse africaine 2015, ancienne professionnelle en Europe, fait arrêter son amante par la police judiciaire ( sans dépôt de plainte ), l'accusant de l'avoir spoliée de 10 millions francs CFA. AHANDA NOMO Brenda passera une nuit en garde-à-vue dans les locaux de la police judiciaire à Yaoundé. Mais elle sera libérée le lendemain par les juges.

Nos informations font état de ce que Gaëlle decide alors de mettre les sextapes de Brenda sur la place publique, afin de se venger. Les vidéos des ébats sexuels de AHANDA NOMO Brenda sont déversées sur la toile. On y voit la jeune dame tout nue, se donnant du plaisir avec des godes et autres. Pour elle, c'est son ex- amante qui a mis les fameuses vidéos sur la toile.

Comme une réponse du berger à la bergère, depuis ce vendredi, les photos des deux jeunes amantes sont sur la toile, et Gaëlle ENGANAMOUIT, découverte et débusquée. Très déçu et courroucé, le public demande l'arrestation des deux femmes déviantes pour homosexualité et contre exemple de la jeunesse.

Affaire à suivre.